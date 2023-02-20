Уролог перечислила факторы, которые ухудшают качество спермы

В последние годы медики наблюдают ухудшение качества спермограммы мужчин. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-уролог, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Курышкина.

Причин у этой неутешительной тенденции довольно много. Как объяснила врач, мужская репродуктивная система очень хрупкая и чаще, чем женская, подвержена вредному влиянию внешних факторов. В частности, речь идёт о курении, наркотиках и злоупотреблении алкоголем. Даже количество пластика, которое неизбежно накапливается в организме, угнетает мужскую фертильность.

"Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза", — пояснила собеседница Лайфа.

Ещё одним фактором снижения фертильности у мужчин является половая неразборчивость, которая приводит к венерическим заболеваниям, продолжила Курышкина. Это негативно влияет на качество спермы и, как следствие, способность к зачатию здоровых детей.