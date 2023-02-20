Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 08:58

Уролог перечислила факторы, которые ухудшают качество спермы

Врач Курышкина назвала половую неразборчивость одной из причин снижения фертильности у мужчин

В последние годы медики наблюдают ухудшение качества спермограммы мужчин. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-уролог, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Курышкина.

Причин у этой неутешительной тенденции довольно много. Как объяснила врач, мужская репродуктивная система очень хрупкая и чаще, чем женская, подвержена вредному влиянию внешних факторов. В частности, речь идёт о курении, наркотиках и злоупотреблении алкоголем. Даже количество пластика, которое неизбежно накапливается в организме, угнетает мужскую фертильность.

"Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза", — пояснила собеседница Лайфа.

Ещё одним фактором снижения фертильности у мужчин является половая неразборчивость, которая приводит к венерическим заболеваниям, продолжила Курышкина. Это негативно влияет на качество спермы и, как следствие, способность к зачатию здоровых детей.

Учёные назвали самую полезную для мужской спермы диету

Учёные назвали самую полезную для мужской спермы диету

Ранее Лайф также рассказывал, что употребление алкоголя при беременности влияет на форму лица будущего ребёнка. К такому выводу пришли специалисты Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Исследователи напомнили, что безопасных доз алкоголя во время беременности нет.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров