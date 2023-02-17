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17 февраля, 14:43

Учёные выяснили, что употребление алкоголя при беременности влияет на форму лица ребёнка

Специалисты Европейского общества репродукции человека и эмбриологии выяснили, что употребление алкоголя при беременности влияет на форму лица будущего ребёнка. Об этом говорится в исследовании, размещённом в журнале Human Reproduction.

В ходе работы учёные использовали искусственный интеллект и алгоритмы глубокого обучения. Они проанализировали трёхмерные изображения 3149 детей в возрасте девяти лет и 2477 детей в возрасте 13 лет, матери которых выпивали до и во время беременности. Оказалось, что меньше 12 граммов спиртного (330 миллилитров пива) в неделю могут повлиять на черты лица малыша.

Среди основных последствий исследователи выделили вздёрнутый кончик носа, скошенный подбородок и провалы под глазами, что является признаками фетального алкогольного синдрома. По мнению экспертов, такие изменения у детей исчезали к 13 годам. Специалисты считают, что это может быть связано с усилением влияния других факторов среды. К симптомам синдрома относятся также когнитивные нарушения и задержка речи. Исследователи напомнили, что безопасных доз алкоголя во время беременности нет.

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Ранее нарколог Назарьев предостерёг беременных женщин от употребления конфет с алкоголем. Кроме того, он объяснил, какие сладости с добавлением спиртного не навредят детям.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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