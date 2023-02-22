Как остановить икоту и когда она говорит о болезнях мозга или лёгких: Объяснение невролога

Икота — частое явление в нашей жизни, которое в народе объясняют тем, что вас кто-то вспоминает. На самом деле это рефлекторное сокращение мышц диафрагмы. Главный невролог больницы "РЖД-медицина" и руководитель неврологического центра имени Гехта профессор Дина Меркулова объяснила Лайфу, когда нельзя игнорировать икоту.

"Самыми частыми причинами икоты могут быть попадание воздуха в желудок при быстром употреблении сухой или недостаточно разжёванной пищи, при питье большими глотками, при переедании или чрезмерном употреблении алкоголя. Нередко икота может возникнуть в моменты заливистого смеха", — сказала она.

Обычно неприятное состояние длится недолго и проходит самостоятельно. Если икота затягивается и доставляет дискомфорт, то можно прибегнуть к самопомощи. Например, задержать дыхание на короткое время или выпить небольшое количество тёплой жидкости маленькими и ровными глотками, предложила врач.

Но если такие способы не помогают в течение нескольких часов, а тем более дней, икота может говорить о серьёзных заболеваниях: грыже пищеводного отверстия диафрагмы, поражении средостения, лёгких и даже головного мозга, предупредила Меркулова. Следует незамедлительно обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или неврологу.