Косметолог перечислила главные ошибки при лечении акне

При лечении акне важен не только научный подход, но и грамотный лечащий врач, чтобы не совершать ошибок во время устранения проблемы. А какие могут быть оплошности, рассказала врач-косметолог клиники Miss Magnet Ирина Василенко в беседе с Лайфом.

Она отметила, что акне — это хроническое рецидивирующее заболевание с периодами ремиссии и обострения. Оно распространено не только среди подростков, но и среди людей старше 25 лет. Полностью вылечить акне нельзя, но можно вывести в длительную ремиссию. При этом стоит понимать, что волшебной таблетки от этого заболевания не существует. Причём, как объяснила косметолог, ошибки во время лечения совершают не только пациенты, но и врачи. По словам Василенко, специалисты назначают бесконечные анализы на половые гормоны. И, как правило, пациенты приносят результаты с идеальными показателями.

"На самом деле анализы на гормоны необходимы только в том случае, если пациенты — девушки, женщины — предъявляют жалобы на нарушение цикла, появление вторичных половых признаков или другие проблемы, связанные с гинекологией", — подчеркнула косметолог.

Среди ошибок она выделила лечение акне гормональными контрацептивами у девушек с нормальным менструальным циклом. По словам эксперта, эти препараты лишь замаскируют проблемы. В результате после прохождения курса начинается сильное обострение акне, которое тяжело поддаётся лечению.

Врач-косметолог клиники Miss Magnet Ирина Василенко. Фото предоставлено Лайфу

Ещё одна ошибка — лечение акне только чистками. Такая гигиеническая процедура необходима лишь на первых этапах при грамотно подобранном наружном или системном решении проблемы. Это нужно для того, чтобы на фоне лечения закрытые невоспалительные комедоны не стали воспалительными.

Не следует прибегать к самолечению и самостоятельно назначать себе препараты. Дело в том, что к таким препаратам, как, например, "Зеркалин", бактерии быстро привыкают и уже через неделю антибиотик не работает. Также не следует использовать препараты в виде монотерапии. Как объяснила врач, акне — нарушение себорегуляции, кератинизации и наличие одноимённых бактерий. Необходимо воздействовать на все три звена, причём делать это регулярно и длительно. Если это наружная терапия, то следует использовать два-три препарата, а при системном лечении важно правильно подобрать дозировку.

"Таким образом, в лечении акне важны научный, доказательный подход и грамотный лечащий врач, который правильно определит причину и будет работать в первую очередь с ней, а не только с симптомами", — заключила Василенко.