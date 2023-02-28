Россиянок предупредили о риске слепоты из-за филлеров в области век

Женщины стали прибегать к инъекциям филлеров настолько часто, что у "начинающих" может сложиться впечатление, будто у данных процедур нет ни противопоказаний, ни побочек. С какими рисками можно действительно столкнуться, рассказала "Газете.ru" пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

"На лице существуют зоны, куда делать инъекции филлеров нельзя, это так называемые зоны риска. К ним относятся сосудисто-нервные пучки, куда категорически нельзя колоть филлеры, так как возможно попадание филлера в просвет сосуда, вследствие чего нарушается кровоток и возникает разной степени ишемия тканей вплоть до некроза тканей", — объяснила врач.

Уколы красоты в области век особенно опасны и могут привести к слепоте. В целом весь так называемый носогубный треугольник (лоб, межбровье, нос) лучше не корректировать при отсутствии показаний. В этой области повышен риск возникновения ишемии, предупредила эксперт.

По словам Петраш, подобные детали и риски знают только врачи-дерматокосметологи, поэтому проводить инъекционное омоложение можно только в специализированных клиниках. Перед процедурой важно убедиться, что у косметолога есть не только медицинское образование, но и опыт работы по инъекционным методикам.