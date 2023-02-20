Как подготовить лицо к сезону отпусков: 5 обязательных процедур в первую неделю весны

"Готовить лицо" к сезону отпусков необходимо с ранней весны, ведь некоторые процедуры имеют накопительный или нарастающий со временем эффект, который можно увидеть только через три-четыре месяца после манипуляций. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, невролог сети клиник косметологии и дерматологии LazerJazz Светлана Барагунова.

Врач-косметолог, невролог сети клиник косметологии и дерматологии LazerJazz Светлана Барагунова. Фото предоставлено Лайфу

"Начинать весенние процедуры я бы рекомендовала с такой процедуры, как SMAS-лифтинг. Механизм SMAS-лифтинга основан на воздействии микросфокусированных ультразвуковых волн на глубокие подкожные ткани, их точечного нагрева без повреждения целостности тканей", — пояснила эксперт.

По её словам, благодаря SMAS-лифтингу под кожей формируется прочный коллагеновый каркас, происходят уплотнение связок и мышц, подтяжка тканей лица. После процедуры уходят второй подбородок, брыли, сокращается нависание век, снижается отёчность лица, отметила врач. Эффект после процедуры нарастает в течение двух-трёх месяцев и сохраняется 12–18 месяцев.

"Вторая рекомендация — инъекции препаратами, содержащими гидроксиапатит кальция и полимолочную кислоту. Методика запускает собственную коллагеностимуляцию дермы: кожные покровы приобретают упругость, а овал лица принимает более чёткие очертания. Длительность достигнутого результата варьируется от одного до двух месяцев", — рассказала косметолог.

Специалист добавила, что, за исключением тепла и отдыха, лето несёт большую дозу ультрафиолетового излучения. Защитить и уберечь кожные покровы поможет курс биорепарации — инъекций препарата на основе гиалуроновой кислоты, содержащего витамины, пептиды и аминокислоты. Как пояснила собеседница Лайфа, этот коктейль защитит от негативного влияния солнечной радиации и восстановит естественные обменные реакции в дерме: синтез коллагена и природный уровень увлажнения кожных покровов. Курс инъекций состоит из четырёх-шести процедур, которые повторяют через одну-две недели, а результат сохраняется на семь-десять месяцев.

Кроме того, из-за частых солнечных деньков прогрессирует мимическая активность лица, что приводит к закладыванию глубоких морщин. Поэтому в первую неделю весны стоит посетить процедуру ботулинотерапии для коррекции мимических морщин и профилактики их появления. Одна процедура обезопасит лицо от заломов на полгода, подчеркнула врач.

Ещё одной эффективной процедурой является криолиполиз. Он помогает убрать "жировые ловушки", например второй подбородок, живот или галифе, и подготовиться к сезону отпусков.

"Криолиполиз — безоперационный аналог липосакции, обеспечивающий такой же стойкий и гарантированный эффект, но без хирургического вмешательства и тяжёлой реабилитации. Всё дело в контролируемом охлаждении подкожно-жировой структуры: жировые клетки под действием холода разрушаются и выводятся естественным путём", — сказала косметолог, добавив, что одна процедура гарантированно убирает до 30% жировой складки, а окончательный эстетический эффект станет заметен через два-три месяца.