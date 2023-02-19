Названо 5 пластических операций, которые вернут молодость, не оставив следов

Женщины соглашаются на пластические операции, так как хотят видеть в зеркале молодое лицо, однако важно, чтобы хирургические вмешательства проходили бесследно. Для этого и предназначены современные короткошовные методики лицевой пластики. Они достигают нужного эффекта и не требуют длительной реабилитации. О возможностях этих операций в беседе с Лайфом рассказал ведущий российский специалист в области пластики лица, доктор медицинских наук Игорь Белый.

Ведущий российский специалист в области пластики лица, доктор медицинских наук Игорь Белый. Фото © Предоставлено LIFE

Вначале эксперт вспомнил про топ-лифтинг, который также называют "подтяжкой манекенщицы". Эта операция создаёт красивый разрез глаз и летящую линию бровей.

"Цель операции — подтяжка периферии (хвостов) бровей и лифтинг наружной части верхнего века. В результате топ-лифтинга можно скорректировать форму бровей, устранить асимметричность, а также немного приподнять верхнее веко. Подтяжка убирает начинающееся нависание и опущение уголков глаз. Красивая форма глаз и разлёт бровей создают впечатление молодости и подчёркивают естественную красоту", — отметил Белый.

Эксперт также напомнил, что зона под глазами доставляет беспокойство даже молодым женщинам — сначала возникает небольшая припухлость, постоянная отёчность, а затем выраженные мешки. Причина таких проблемы — жировая грыжа. Доктор призвал не игнорировать проблему, ведь с операцией по их удалению всё можно решить на начальном этапе.

"Швов не останется, ведь разрез проходит по внутренней (слизистой) оболочке века. Синяков и отёков практически никогда не бывает. В редких случаях очень небольшие отёки, которые бесследно исчезнут за одну-две недели. Операция длится около часа, для комфорта пациента обычно используется лёгкий наркоз, а не местное обезболивание. Реабилитация проходит быстро и незаметно", — подчеркнул специалист.

Кроме того, Белый рассказал про чек-лифтинг — он позволяет решать все проблемы центральной области лица (зона от нижних век до носогубных складок). Данная операция проводится через маленькие разрезы вдоль ресничного края нижнего века.

"Эта элегантная операция даёт безупречно естественный результат без малейшего намёка на искажение черт [лица]! Красивая линия скул, отсутствие возрастных "заломов" в области щёк и выраженных носогубных складок, а также омоложение нижних век с устранением любых проблем: мешков или провалов под глазами, носослёзных борозд и морщин. Реабилитация продлится около двух недель", — добавил эксперт.

Другую проблему — избыточный объём щёк — поможет устранить операция по удаления комков Биша. Разрезы в таком случае располагаются внутри рта, поэтому видимых швов не останется. Однако такое вмешательство подойдёт не всем — важно проконсультироваться с врачом.

Ещё одна операция, о которой рассказал Белый, — прима-лифтинг, который идеально подойдёт для женщин молодого и среднего возраста. К этой операции часто прибегают актрисы, модели и светские львицы. Прима-лифтинг советуют тем женщинам, у которых ещё нет выраженных складок кожи и второго подбородка, но лицо выглядит усталым. Он поможет выглядеть на пять-десять лет моложе и позволяет вернуть V-образный контур лица. По словам эксперта, травматичность всех короткошовных операций не слишком отличается от последствий лазерной шлифовки или нитевой подтяжки.

"Так что, потратившись однажды на подтяжку, вы сможете в течение нескольких лет экономить на дорогостоящих процедурах. Тут главное правильно — выбрать время: не раньше, но и не позже, чем возникнут показания. Лучше проконсультироваться и с хирургом, и с косметологом, чтобы правильно оценить перспективы хирургических и безоперационных методов и выбрать оптимальный", — заключил доктор.