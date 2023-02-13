Назван топ-5 омолаживающих пластических операций для мужчин

Сегодня пластические операции пользуются популярностью не только среди женщин, но и среди мужчин — им тоже хочется продлить молодость. Пластический хирург Екатерина Калита в беседе с Лайфом назвала операции, которые чаще всего делают представители сильного пола.

1. Гинекомастия

Эта операция подразумевает удаление железистой и жировой ткани груди. Гинекомастия проводится под общей и местной анестезией. В итоге внешний вид области груди становится лучше, в этом месте формируется более мужественный рельеф.

2. Операции на периорбитальной области

Как объяснила Калита, тяжёлые веки и жировые отложения под глазами старят человека. Изменить это можно с помощью блефаропластики и других операций, направленных на омоложение периорбитальной области.

Пластический хирург Екатерина Калита. Фото предоставлено Лайфу

3. Липосакция второго подбородка

Жировые отложения, которые сформировались в области подбородка, подчёркивают возраст мужчины, поэтому липосакция придаёт ему моложавый вид.

4. Мужское липоскульптурирование

Не у каждого есть время, силы и желание посещать спортзалы для упорных тренировок. Липоскульптурирование помогает скорректировать фигуру посредством пластической хирургии. Так, на животе, бёдрах, пояснице, подбородке убирается жир, одновременно придаётся рельефность области груди, рук.

5. Абдоминопластика

Часто большой живот не убирается даже при упорных тренировках и диетах. Тогда мужчина избавляется от него с помощью абдоминопластики. В ходе этой операции удаляется жир и жировой фартук. В результате фигура мужчины становится стройной.