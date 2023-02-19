Врач рассказала, как ринопластика поможет победить зависимость от капель
Врач Гончарова: Ринопластика в некоторых случаях может помочь в борьбе с зависимостью от капель
Проблема с зависимостью от сосудосуживающих капель есть у многих людей, и победить такой "недуг" можно с помощью ринопластики. Подробнее об этом Лайфу рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.
По её словам, преимущество назальных капель в том, что они быстро дают облегчение. Их действие начинается всего через несколько минут после использования: кровеносные сосуды сужаются, отёк слизистых оболочек уменьшается, появляется возможность свободно дышать. Но этот эффект быстрый и кратковременный, ведь уже через несколько часов оболочки носа отекают — и симптомы возвращаются. И тогда человек снова использует капли.
Пластический хирург Иляна Гончарова. Фото предоставлено Лайфу
Постоянное использование сосудосуживающих капель опасно, ведь они не устраняют причину заложенности носа, а усугубляют состояние. Во-первых, при длительном использовании формируется медикаментозная зависимость. А если ещё имеет место завышенная дозировка, то развиваются побочные эффекты: нарушается защитная функция слизистых оболочек носа, повышается восприимчивость к вирусам и бактериям. В ряде случаев развивается атрофический ринит.
Гончарова объяснила: чтобы эффективно избавиться от заложенности носа, нужно выявить и устранить причину. Это может быть аллергия, простуда или же искривление перегородки. В первых двух случаях поможет грамотное медикаментозное лечение, а в третьем — ринопластика.
По словам врача, к признакам искривлённой перегородки относятся затруднённое дыхание через одну или обе ноздри при отсутствии аллергических или простудных явлений, а также шумное дыхание, головные боли и носовые кровотечения. Часто искривление влечёт за собой деформацию носа.
"В тех случаях, когда причина нарушения дыхания — в видимой деформации носа, приведшей, например, к сужению дыхательных путей, показана ринопластика. В некоторых случаях затруднённое дыхание обусловлено стенозом внутреннего или внешнего носового клапана. В этом случае требуется проведение функциональной ринопластики", — объяснила Гончарова.
Как рассказала врач, одновременно с исправлением функциональных нарушений ринопластика даёт возможность изменить размер и форму носа. Все манипуляции могут быть выполнены за одну операцию.
Таким образом, подытожила Гончарова, только хирургическим способом можно устранить затруднённое дыхание, появившееся из-за искривлённой носовой перегородки или других нарушений. Выявить эти проблемы возможно, обратившись к пластическому хирургу, специализирующемуся на ринопластике. Специалист предложит наиболее эффективную тактику лечения, которая позволит навсегда забыть о зависимости от назальных капель и о невозможности дышать свободно и легко.
Ранее врач перечислила несколько способов побороть зависимость от назальных капель. По словам Анастасии Тимощенко, для этого можно постепенно переходить на солевые растворы или перетерпеть дискомфорт.
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