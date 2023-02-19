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19 февраля, 08:18

Врач рассказала, как ринопластика поможет победить зависимость от капель

Врач Гончарова: Ринопластика в некоторых случаях может помочь в борьбе с зависимостью от капель

Проблема с зависимостью от сосудосуживающих капель есть у многих людей, и победить такой "недуг" можно с помощью ринопластики. Подробнее об этом Лайфу рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.

По её словам, преимущество назальных капель в том, что они быстро дают облегчение. Их действие начинается всего через несколько минут после использования: кровеносные сосуды сужаются, отёк слизистых оболочек уменьшается, появляется возможность свободно дышать. Но этот эффект быстрый и кратковременный, ведь уже через несколько часов оболочки носа отекают — и симптомы возвращаются. И тогда человек снова использует капли.

Пластический хирург Иляна Гончарова. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург Иляна Гончарова. Фото предоставлено Лайфу

Постоянное использование сосудосуживающих капель опасно, ведь они не устраняют причину заложенности носа, а усугубляют состояние. Во-первых, при длительном использовании формируется медикаментозная зависимость. А если ещё имеет место завышенная дозировка, то развиваются побочные эффекты: нарушается защитная функция слизистых оболочек носа, повышается восприимчивость к вирусам и бактериям. В ряде случаев развивается атрофический ринит.

Гончарова объяснила: чтобы эффективно избавиться от заложенности носа, нужно выявить и устранить причину. Это может быть аллергия, простуда или же искривление перегородки. В первых двух случаях поможет грамотное медикаментозное лечение, а в третьем — ринопластика.

По словам врача, к признакам искривлённой перегородки относятся затруднённое дыхание через одну или обе ноздри при отсутствии аллергических или простудных явлений, а также шумное дыхание, головные боли и носовые кровотечения. Часто искривление влечёт за собой деформацию носа.

"В тех случаях, когда причина нарушения дыхания — в видимой деформации носа, приведшей, например, к сужению дыхательных путей, показана ринопластика. В некоторых случаях затруднённое дыхание обусловлено стенозом внутреннего или внешнего носового клапана. В этом случае требуется проведение функциональной ринопластики", — объяснила Гончарова.

Как рассказала врач, одновременно с исправлением функциональных нарушений ринопластика даёт возможность изменить размер и форму носа. Все манипуляции могут быть выполнены за одну операцию.

Таким образом, подытожила Гончарова, только хирургическим способом можно устранить затруднённое дыхание, появившееся из-за искривлённой носовой перегородки или других нарушений. Выявить эти проблемы возможно, обратившись к пластическому хирургу, специализирующемуся на ринопластике. Специалист предложит наиболее эффективную тактику лечения, которая позволит навсегда забыть о зависимости от назальных капель и о невозможности дышать свободно и легко.

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Ранее врач перечислила несколько способов побороть зависимость от назальных капель. По словам Анастасии Тимощенко, для этого можно постепенно переходить на солевые растворы или перетерпеть дискомфорт.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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