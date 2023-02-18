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18 февраля, 15:15

Врач объяснила, почему нельзя сделать волосы менее жирными, если их долго не мыть

Косметолог Сергеева: Редкое мытьё жирных волос не "переучит" их пачкаться

Редкое мытьё жирных волос не "переучит" их пачкаться, так как скорость, с которой они становятся грязными, зависит от времени года, генетики и климата. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала косметолог-дерматовенеролог Ольга Сергеева.

Медик отметила, что волосы необходимо мыть по мере их загрязнения. Если этого не делать, то можно навредить здоровью. Так, чрезмерное количество кожного сала может привести к воспалению и росту микроорганизмов.

"Толстая прослойка из кожного сала создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов и воспаления кожи. Как следствие, пострадает состояние луковицы и нарушится здоровое деление её клеток, что необходимо для роста здорового стержня волоса", — пояснила специалист.

По её словам, обладательницам таких волос можно отсрочить следующее мытьё головы, если сделать выбор в пользу безсульфатных шампуней, а также средств против жирной себореи, которые продаются в аптеках. Наносить такую косметику следует дважды с перерывом в пять минут.

Такие расчёски для волос могут вызвать лишай

Такие расчёски для волос могут вызвать лишай

Ранее трихолог Наталья Жовтан назвала пять привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще. По словам медика, в частности, внешний вид волос быстро портят работа в загрязнённых условиях и воздействие окружающей среды.

Обложка ©

Freepik / garetsvisual

Наталья Исакова
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