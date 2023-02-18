Врач объяснила, почему нельзя сделать волосы менее жирными, если их долго не мыть

Редкое мытьё жирных волос не "переучит" их пачкаться, так как скорость, с которой они становятся грязными, зависит от времени года, генетики и климата. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала косметолог-дерматовенеролог Ольга Сергеева.

Медик отметила, что волосы необходимо мыть по мере их загрязнения. Если этого не делать, то можно навредить здоровью. Так, чрезмерное количество кожного сала может привести к воспалению и росту микроорганизмов.

"Толстая прослойка из кожного сала создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов и воспаления кожи. Как следствие, пострадает состояние луковицы и нарушится здоровое деление её клеток, что необходимо для роста здорового стержня волоса", — пояснила специалист.

По её словам, обладательницам таких волос можно отсрочить следующее мытьё головы, если сделать выбор в пользу безсульфатных шампуней, а также средств против жирной себореи, которые продаются в аптеках. Наносить такую косметику следует дважды с перерывом в пять минут.