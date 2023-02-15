Ботокс оказался "лекарством" от скрежета зубов, мигрени и шума в ушах

Сильно гипертрофированная жевательная мышца может привести к ряду проблем, среди которых непроизвольное ночное скрежетание зубами (бруксизм), что, в свою очередь, влечёт за собой ряд других неприятностей: расшатывание зубов, сколы, трещины на эмали, шум в ушах и даже мигрени. О том, как с бруксизмом поможет справиться ботокс, в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

"С эстетической целью иногда можно обойтись однократной коррекцией ботулотоксином, но, к сожалению, не всегда. Иногда для получения более качественного результата необходима консультация стоматолога и даже может быть в дополнение назначено лечение у ортодонта в зависимости уже от показаний пациента", — отметила Петраш.

Также, по словам Петраш, сильно гипертрофированная жевательная мышца создаёт ряд визуальных проблем. Из-за неё лицо кажется широким, квадратным: массивный подбородок, ярко выраженная линия скул. Подобные черты не добавляют женственности и смотрятся грубо. А чтобы сгладить визуальные несовершенства, применяются инъекции ботулотоксина, которые помогают сделать овал лица более мягким и женственным, подчеркнула пластический хирург.

Процедура ботулинотерапии проводится под аппликационной анестезией, добавила эксперт. Препарат вводится в жевательные мышцы согласно заранее сделанной врачом разметке. Противопоказания к процедуре — общехирургические: болезни крови, сахарный диабет в стадии декомпенсации, беременность и период лактации, онкология, ВИЧ, непереносимость ботулотоксина (встречается у 1% населения).