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15 февраля, 08:49

Ботокс оказался "лекарством" от скрежета зубов, мигрени и шума в ушах

Косметолог Петраш: Ботокс поможет справиться с бруксизмом и мигренями

Сильно гипертрофированная жевательная мышца может привести к ряду проблем, среди которых непроизвольное ночное скрежетание зубами (бруксизм), что, в свою очередь, влечёт за собой ряд других неприятностей: расшатывание зубов, сколы, трещины на эмали, шум в ушах и даже мигрени. О том, как с бруксизмом поможет справиться ботокс, в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

"С эстетической целью иногда можно обойтись однократной коррекцией ботулотоксином, но, к сожалению, не всегда. Иногда для получения более качественного результата необходима консультация стоматолога и даже может быть в дополнение назначено лечение у ортодонта в зависимости уже от показаний пациента", — отметила Петраш.

Также, по словам Петраш, сильно гипертрофированная жевательная мышца создаёт ряд визуальных проблем. Из-за неё лицо кажется широким, квадратным: массивный подбородок, ярко выраженная линия скул. Подобные черты не добавляют женственности и смотрятся грубо. А чтобы сгладить визуальные несовершенства, применяются инъекции ботулотоксина, которые помогают сделать овал лица более мягким и женственным, подчеркнула пластический хирург.

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Процедура ботулинотерапии проводится под аппликационной анестезией, добавила эксперт. Препарат вводится в жевательные мышцы согласно заранее сделанной врачом разметке. Противопоказания к процедуре — общехирургические: болезни крови, сахарный диабет в стадии декомпенсации, беременность и период лактации, онкология, ВИЧ, непереносимость ботулотоксина (встречается у 1% населения).

Ранее Лайф писал, почему не стоит выводить бородавки чесноком и чистотелом.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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