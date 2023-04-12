Назван безвредный перекус, если жор напал перед сном

Продукты с высоким содержанием углеводов на ночь вредны для здоровья, вместо этого можно подобрать полезный перекус. Об этом рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

Медик отметила, что правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Но некоторые продукты на ночь особенно вредны.

"Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь", — пояснила эксперт в интервью радио Sputnik.

По словам Разареновой, изменения уровня глюкозы в крови, вызванные приёмом пищи на ночь, могут влиять на качество сна. Если появляется желание перекусить, то необходимо выбрать продукты, в которых находятся "правильные" жиры и белковые компоненты, например костный бульон, разные виды орехов: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые. Также можно взять тыквенные или конопляные семечки. Кроме того, подойдут куриные или перепелиные яйца, авокадо и травяной чай, подытожила диетолог.