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12 апреля, 02:41

Назван безвредный перекус, если жор напал перед сном

Диетолог Разаренова: На ночь можно есть костный бульон, язык или орехи

Продукты с высоким содержанием углеводов на ночь вредны для здоровья, вместо этого можно подобрать полезный перекус. Об этом рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

Медик отметила, что правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Но некоторые продукты на ночь особенно вредны.

"Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь", пояснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Врач рассказала, чем бы перекусить на ночь для хорошего сна

Врач рассказала, чем бы перекусить на ночь для хорошего сна

По словам Разареновой, изменения уровня глюкозы в крови, вызванные приёмом пищи на ночь, могут влиять на качество сна. Если появляется желание перекусить, то необходимо выбрать продукты, в которых находятся "правильные" жиры и белковые компоненты, например костный бульон, разные виды орехов: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые. Также можно взять тыквенные или конопляные семечки. Кроме того, подойдут куриные или перепелиные яйца, авокадо и травяной чай, подытожила диетолог.

А ранее Лайф писал, что прерывистый сон оказался одним из симптомов опухоли мозга. По словам терапевта Татьяны Романенко, когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, неизбежно страдает.

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Назван суперфуд, который поможет снизить сахар и холестерин

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Юлия Коновалова
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