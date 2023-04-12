Назван безвредный перекус, если жор напал перед сном
Диетолог Разаренова: На ночь можно есть костный бульон, язык или орехи
Продукты с высоким содержанием углеводов на ночь вредны для здоровья, вместо этого можно подобрать полезный перекус. Об этом рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
Медик отметила, что правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Но некоторые продукты на ночь особенно вредны.
"Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь", — пояснила эксперт в интервью радио Sputnik.
По словам Разареновой, изменения уровня глюкозы в крови, вызванные приёмом пищи на ночь, могут влиять на качество сна. Если появляется желание перекусить, то необходимо выбрать продукты, в которых находятся "правильные" жиры и белковые компоненты, например костный бульон, разные виды орехов: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые. Также можно взять тыквенные или конопляные семечки. Кроме того, подойдут куриные или перепелиные яйца, авокадо и травяной чай, подытожила диетолог.
А ранее Лайф писал, что прерывистый сон оказался одним из симптомов опухоли мозга. По словам терапевта Татьяны Романенко, когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, неизбежно страдает.
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