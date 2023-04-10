Врач рассказала, чем бы перекусить на ночь для хорошего сна

Бессонница — это серьёзная проблема, с которой нужно обращаться к врачу и бороться комплексно и со всех сторон. Однако качество сна можно улучшить, в том числе соблюдая правила питания. Как связан здоровый сон с нашим ежедневным меню, читателям Лайфа рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Самый главный принцип, по словам эксперта, очень прост: есть на ночь не рекомендуется, потому что ночью организм должен отдыхать, а не переваривать пищу. Ужин должен быть, во-первых, не мясным, а во-вторых, лёгким. И за три-четыре часа до сна, рекомендует Мансурова.

"Несоблюдение этой рекомендации приведёт к проблемам с пищеварением и спровоцирует развитие рефлюксной болезни. Чтобы улучшить качество сна, я рекомендую внести в свой вечерний рацион продукты, улучшающие сон. Высыпаться помогают все продукты, которые содержат мелатонин. Полезна пища с антиоксидантами, белками, магнием и триптофаном", — объясняет собеседница Лайфа.

Одним из таких "снотворных" продуктов диетолог назвала миндаль. Он, как и некоторые другие орехи, является источником мелатонина — гормона сна. Мансурова рекомендует вечером съедать не более 28 граммов миндаля — это небольшая горстка орехов. Он является источником мелатонина и магния, а оба этих компонента просто необходимы людям, страдающим бессонницей.

Качество ночного сна могут улучшить и грецкие орехи — источник альфа-липоевой кислоты и омега-3. Попав в организм, они трансформируются в вещества, которые стимулируют выработку серотонина, который, в свою очередь, принимает активное участие в регулировке сна. Много их есть не нужно — достаточно горсти.

Третий пункт в нашем списке — ромашковый чай. По словам Мансуровой, это настоящий чудо- напиток, который в том числе благотворно влияет на сон. А ещё этот чай — источник антиоксидантов, которые помогают организму в борьбе с раковыми опухолями. Полезен он и для сердечно-сосудистой, и для иммунной систем. Чай из ромашки позволяет уменьшить беспокойство и тревожность, помогает бороться с депрессией и бессонницей за счёт содержания апигенина. Этот антиоксидант связывается с рецепторами головного мозга и помогает ему настраиваться на отдых.

А четвёртый пункт показался нашей редакции чрезвычайно неожиданным. Это киви — источник фолиевой кислоты и калия, а также многих других микроэлементов. Этот фрукт помогает улучшить качество сна, если употреблять его в пищу в вечернее время. Такой эффект обусловлен тем, что в состав киви входят вещества, которые способствуют выработке серотонина — гормона, помогающего головному мозгу лучше регулировать циклы сна.