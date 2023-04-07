Прерывистый сон оказался одним из симптомов опухоли мозга
Терапевт Романенко: Проблемы со сном могут быть симптомом серьёзных заболеваний
Функция сна страдает при нарушении мозгового кровообращения. Фото © Unsplash
Прерывистый сон может быть симптомом серьёзных заболеваний, в том числе различных инфекций, гипертонии, нарушений сердечного ритма и даже опухоли головного мозга. Об этом в интервью нашим коллегам из "Москвы 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По её словам, когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, неизбежно страдает.
"Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт", — объясняет врач.
Ранее учёные выяснили, что люди, которые спят слишком долго или очень мало, рискуют заработать инсульт с большей вероятностью, чем те, кто спит положенное количество часов.