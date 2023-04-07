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7 апреля, 07:40

Прерывистый сон оказался одним из симптомов опухоли мозга

Терапевт Романенко: Проблемы со сном могут быть симптомом серьёзных заболеваний

<p>Функция сна страдает при нарушении мозгового кровообращения. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/cfKO58M1QpY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Функция сна страдает при нарушении мозгового кровообращения. Фото © Unsplash

Прерывистый сон может быть симптомом серьёзных заболеваний, в том числе различных инфекций, гипертонии, нарушений сердечного ритма и даже опухоли головного мозга. Об этом в интервью нашим коллегам из "Москвы 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По её словам, когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, неизбежно страдает.

"Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт", объясняет врач.

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Ранее учёные выяснили, что люди, которые спят слишком долго или очень мало, рискуют заработать инсульт с большей вероятностью, чем те, кто спит положенное количество часов.

Марина Калегина
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