Россиян предупредили об опасности сна на "неправильной" подушке

Неудобное положение тела во время сна из-за плохой подушки может усугубить течение остеохондроза и вызвать боли в спине и шее. Об этом в интервью нашим коллегами из "Газеты.ru" рассказал травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

По его словам, даже у здорового человека во время сна может нарушаться кровоснабжение головного мозга и страдать мышцы, потому что тело было лишено физиологически правильного положения. Всему виной — подушка, которая уже через год после покупки теряет форму и перестаёт поддерживать шейный отдел.

По словам Игнатова, абсолютно всем рекомендуется спать на ортопедических подушках. Такие изделия обеспечивают всему телу, в частности голове и шее, физиологически правильное положение.

"Благодаря такой поддержке, по-настоящему отдыхают мышцы, суставы, снимается напряжение и улучшается кровообращение", — отметил эксперт.