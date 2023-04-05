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5 апреля, 16:32

Россиян предупредили об опасности сна на "неправильной" подушке

Ортопед Игнатов: Неудобная подушка может вызвать боли в спине и шее

<p>Плохая подушка может усугубить течение остеохондроза и вызвать боли в спине и шее. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/wBuPCQiweuA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Плохая подушка может усугубить течение остеохондроза и вызвать боли в спине и шее. Фото © Unsplash

Неудобное положение тела во время сна из-за плохой подушки может усугубить течение остеохондроза и вызвать боли в спине и шее. Об этом в интервью нашим коллегами из "Газеты.ru" рассказал травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

По его словам, даже у здорового человека во время сна может нарушаться кровоснабжение головного мозга и страдать мышцы, потому что тело было лишено физиологически правильного положения. Всему виной — подушка, которая уже через год после покупки теряет форму и перестаёт поддерживать шейный отдел.

По словам Игнатова, абсолютно всем рекомендуется спать на ортопедических подушках. Такие изделия обеспечивают всему телу, в частности голове и шее, физиологически правильное положение.

"Благодаря такой поддержке, по-настоящему отдыхают мышцы, суставы, снимается напряжение и улучшается кровообращение", отметил эксперт.

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Марина Калегина
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