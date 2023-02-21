Врач назвал пять главных врагов суставов

Одними из главных факторов, которые повышаю износ суставов и приводят к их раннему разрушению, являются травмы. Об этом в беседе с Лайфом предупредил травматолог-ортопед Максим Саутин, а также назвал ещё четыре главных "врага" суставов.

Как пояснил медик, травмы не стоит понимать только как вывих или падение, они также могут быть хроническими. Особенно это касается любителей или профессиональных боксёров, чьи суставы ежедневно подвергаются тренировкам и боям, хотя совершенно не предназначены для систематических нагрузок.

"При боксе в большей степени страдают даже не суставы кисти, а локтевые суставы. Как те, которые принимают максимальную нагрузку при ударе человека кулаком. И рано или поздно это приводит к болевым ощущениям в локтевых суставах. Локтевые суставы очень капризные и крайне плохо воспринимают лечение. Это приводит к артрозу", — отметил врач.

При боксе максимальную нагрузку во время удара кулаком принимают локтевые суставы. Фото © Freepik

По его словам, профессиональному спортсмену вряд ли получится избежать таких травм, однако любителю в этом может помочь хороший и знающий тренер. Он поможет наслаждаться высокой активностью с минимальным риском.

"Второй момент острой травмы — развитие нестабильности: разрыв связок сустава провоцирует повышенную подвижность одной кости относительно другой, что в значительной степени разрушает суставы, увеличивает их износ", — добавил Саутин.

Поэтому в случае развития нестабильности требуется качественная консультация врача, который бы рассказал о последствиях и способах минимизировать повреждения, например, фиксация или хирургическое лечение, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Далее продукты питания. Здесь нужно сказать относительно излишеств. Мы знаем такое заболевание, как подагра, — особое нарушение обмена веществ, которое сказывается на суставах. При первичных проявлениях данного заболевания надо обратиться к доктору", — предупредил ортопед.

Специалист выпишет анализы, благодаря которым можно выявить болезнь на ранних стадиях и назначить терапию. Однако если подагра уже развилась, пациенту необходимо соблюдать определённую диету. Следующая причина, по которой страдают наши суставы, — лишний вес. Сустав — это шарнир, рассчитанный на 70–90 килограмм, однако если на него возложить вес 100–150 килограмм, то и износ будет в два раза быстрее.

Суставы человека могут страдать по причине лишнего веса. Фото © Shutterstock

"Это бич современного человечества. К сожалению, мы нечасто можем соблюдать режим питания, для того чтобы не нарушать обменные процессы, а кто-то просто любит излишне принимать пищу. Всё это приводит к появлению лишнего веса", — пояснил врач.

В отдельную группу можно вынести переломы в области сустава. Как отметил травматолог, у костей есть суставные поверхности, которые покрыты хрящом. Благодаря этому обеспечивается плавная безболезненная подвижность, однако в случае внутрисуставного перелома хрящ разрушается.

"А если перелом не был качественно отрепонирован, то есть костные отломки не установлены на место и перелом сросся со смещением, — это неминуемо приводит к образованию ступенек внутри сустава, что в свою очередь провоцирует раннее развитие артроза на фоне разрушения суставной поверхности контактирующей кости", — заключил наш собеседник.