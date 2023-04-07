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6 апреля, 22:28

Учёные обнаружили связь между плохим сном и риском инсульта

Ирландские учёные: Слишком долгий или короткий сон повышает риск инсульта

Люди, которые спят слишком долго или очень мало, рискуют "заработать" инсульт с большей вероятностью, чем те, кто спит положенное количество часов. К такому выводу пришли учёные из ирландского Университета Голуэя.

Как передаёт Express, в эксперименте участвовало 4496 человек, в том числе 2238 тех, кто пережил инсульт. Средний возраст участников опроса был 62 года. Оказалось, что инсульт с большей вероятностью может случиться у тех, кто страдает от храпа (повышает риск в два раза) или апноэ (повышает риск в три раза).

Как показало исследование, в зоне особого риска находятся любители поспать больше девяти часов, а также те, кто считает, что им достаточно менее пяти часов сна в день.

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Ранее врач-ортодонт Андрей Жук рассказал, что угроза инсульта и даже деменции нависла над теми, кто плохо ухаживает за полостью рта.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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