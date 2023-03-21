Невролог рассказала, как риск инсульта связан с фазами Луны

Сегодня, 21 марта, и 6 апреля ожидаются новолуние и полнолуние. В эти дни особенно важно следить за здоровьем, поскольку с фазами Луны связан риск инсульта. Подробнее об этом в телеграм-канале рассказала невролог Ксения Овсянникова.

"Тонус и силы растут с новолуния до полнолуния. Дня за три до и после астрособытия особенно ощущается. <...> Проводились научные исследования, которые подтвердили влияние полнолуния на течение эпилепсии, в частности", — подчеркнула врач.

По её словам, в новолуние общий тонус организма снижен, чувствуется сонливость, повышенная утомляемость, усугубляется митохондриальная недостаточность, есть и послабление стула. Для этой фазы Луны характерны различные отравления, симптомы которых понос и рвота. Плохо себя будут чувствовать люди с хроническими заболеваниями или ослабленным организмом.

"Рекомендовано много спать, не напрягаться, поберечь силы. Физиологичны очистительные процедуры: водные, банные. Пить много чистой воды. Сорбенты. Тюбажи, зондирования", — отметила Овсянникова, добавив, что поплакать тоже нужно.

В полнолуние же нарушается ночной сон, из-за чего днём ощущается сонливость. Для этой фазы Луны ещё характерны тревожность, психические обострения, панические атаки, головная боль. В это время рекомендуется много гулять на свежем воздухе, особенно вечером перед сном. Невролог также отметила, что поскольку женщины сильнее мужчин подвержены циклическим процессам, то и к циклу Луны они более чувствительны.

"Физически крепкие, тренированные люди со здоровыми митохондриями менее чувствительны", — добавила Овсянникова.