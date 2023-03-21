Психолог перечислила основные причины и симптомы весенней депрессии

Подавленное настроение весной может возникнуть из-за увеличения светового дня и сезонной аллергии. Об этом рассказала старший психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

"Изменение уровня освещённости может повлиять на уровень мелатонина и серотонина в организме — двух химических веществ, ответственных за регулирование настроения и сна", — отметила эксперт в беседе с "Мослентой".

Кроме того, причиной депрессии может быть сезонная аллергия, ведь непроходящие кашель, насморк, затруднённое дыхание часто вызывают раздражение и усталость. Наталевич добавила, что на состояние человека весной может негативно повлиять зимняя социальная изоляция.

Симптомами сезонной депрессии, по словам эксперта, являются сонливость и чувство усталости, изменение аппетита и веса, чувство беспомощности и падение самооценки, снижение уровня энергии и ухудшение настроения, потеря интереса к привычным увлечениям и занятиям, трудности с принятием решений и сосредоточением.