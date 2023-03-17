Психолог назвал способ пережить неудачу и не впасть в депрессию

Клинический психолог Иван Карнаух дал несколько советов людям, которые трудно переживают неудачи. Он объяснил в беседе с РИА "Федералпресс", что всё дело в негативных мыслях, которые угнетают, подавляют и провоцируют тревогу, а иногда даже могут довести до депрессии.

По словам эксперта, негативные или автоматические дезадаптивные мысли продуцируются глубинными убеждениями, которые искажают восприятие окружающей ситуации. А это приводит к неправильному поведению, когда человек становится либо агрессивен, либо впадает в депрессивное состояние. Однако этот процесс довольно просто остановить. Достаточно выработать навык обнаружения этих "автомыслей", тогда реакция на провалы не будет столь разрушительной, пояснил психолог.

"Например, вы вдруг ощутили, что начинаете раздражаться на вполне обыденное замечание начальника. Тогда надо сразу себе задать вопрос: "А что за мысль была, которая включила злость? А поймал — что "все дебилы". Но это же необязательно, что мой шеф такой". И вы тотчас ощутите, что раздражение спадает", — объясняет эксперт.

Так работает наш мозг и происходит формирование патогенного условного рефлекса, отметил Карнаух. По его словам, такому приёму можно научиться и самим, используя когнитивно-поведенческую психотерапию.