Психолог объяснил любовь некоторых людей к одиночеству известным выражением

Многочисленные исследования показывают, что одиночество сокращает жизнь и негативно сказывается на здоровье, но тем не менее некоторые люди выбирают это состояние вполне сознательно. Что ими движет, объяснил клинический психолог Иван Карнаух в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Одиночество опасно — оно увлекает. Стоит однажды увидеть, насколько это спокойно, ты больше не захочешь иметь дело с людьми". Карнаух считает, что именно эта фраза отвечает на вопрос, почему некоторые предпочитают самоизоляцию. Вместе с тем специалист предупреждает, что одиночество провоцирует нарастание внутренней тревожности. В итоге всё может закончиться неврозом.

По словам психолога, причина одиночества заключается в неудачном жизненном опыте, когда человек сначала не смог, а потом и не научился конструктивно решать свои проблемы. Но из этой ситуации есть выход — обратиться за помощью к специалистам. Сеансы с психологом необходимы, чтобы понять первопричины состояния, мешающего жить, заключил Карнаух.