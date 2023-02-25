Типичные ошибки на первых свиданиях, из-за которых женщины так и остаются одинокими

Первое впечатление играет невероятно большую роль, если вы строите планы на романтические отношения. Можно быть невероятно красивой, но при этом надменной стервой или, наоборот, обаятельной серой мышкой. Потому, чтобы правильно себя показать при первых встречах с мужчиной, важно не совершать следующие ошибки. Ведь из-за них можно с лёгкостью навсегда остаться одной.

Приукрашивать и врать

То что каждый из нас пытается на первых встречах показаться лучше, чем он есть, — это факт. Таким образом люди просто хотят "зацепить" понравившегося кандидата в партнёры, зажечь интерес в свою сторону. Но есть одна ловушка, в которую попадают женщины. Желая предстать такими невероятными и классными, они сами себя загоняют в рамки, которые нереально потом поддерживать: начиная от внешнего вида, заканчивая какими-то выдумками про дачу в Италии. Как только партнёр поймёт, где ложь, а где правда, может отвергнуть вас.

Осуждать принципы и вкусы мужчины

Никому не понравится, что его вкусы или какие-то ценности высмеивают или осуждают. Если так на первом свидании поступает девушка, высока вероятность провала встречи. Фото © Shutterstock

Мужчины особенно не любят, когда их критикуют или осуждают. Ладно, может жене или своей девушке парень и спустил бы такое поведение, но незнакомая красотка на первом свидании точно не входит в список тех, кому стоит давать поблажки. Так что не удивляйтесь, что после каких-то высказанных в подобной манере фраз кавалер может либо встать и уйти, либо начать спорить, злиться, затевая конфликт. Если хотите найти вторую половинку, будьте лояльнее или научитесь говорить без обвинений в сторону собеседника.

Сразу всё о себе выкладывать

Часто на вопрос "Что вас привлекает в женщине?" мужчины принимаются рассуждать о загадочности. Умелые кокетки никогда на первых встречах не делятся всей подноготной. Они лишь приоткроют завесу тайны, но останутся в лёгком флёре недосягаемости. А вот те, кто были и будут одиноки, сходу рассказывают о себе, родственниках, бытовых проблемах, месте работы. И почему попугая зовут именно Костя, а не Кеша. Хотя об этом их даже и не спрашивали.

Жаловаться на всех знакомых

Нытики входят в стоп-лист кандидатов на удачное завершение свидания — как у парней, так и у девушек. Во-первых, негатив портит романтическое настроение собеседника, тот может начать раздражаться. Да и слушать жалобы — не самое интересное занятие, особенно когда человек ещё не оказался в кругу близких, чтобы искренне посочувствовать. Во-вторых, подобное поведение выдаст в женщине сплетницу и завистницу, если барышня будет говорить о конкретных личностях. Далеко не каждый мужчина готов на такую возлюбленную. Кто знает, может, потом она вот так просто будет жаловаться и на него?

Говорить о бывшем партнёре

Не слишком тактично упоминать про бывшие отношения на первых встречах с новым мужчиной. Можно кратко озвучить причины расставания, но не более. Фото © Shutterstock

Это самое настоящее табу. Никогда не говорите и тем более не инициируйте тем, связанных с прошлыми отношениями. Можно вскользь и не очень понятно ответить, но постарайтесь сконцентрировать внимание себя и собеседника на приятном моменте между вами сейчас. Потому что разговоры о бывших могут натолкнуть парня на мысли, что он — замена эксу, что девушка всё ещё страдает и убивается по прошлой любви. Значит, есть шанс, что дамочка захочет вернуться, — тогда никаких долгосрочных отношений не получится.

Быть высокомерной