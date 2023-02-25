Эти детишки одеты лучше, чем мы в свои годы, и это — доказательство, что мода не стоит на месте
Иногда смотришь на современных детишек и невольно начинаешь завидовать — у нас такой красоты не было! Собрали фото 12 ребят, которых хоть сейчас на подиум выпускай.
Образ в стиле Шерлока Холмса
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xxrenonxx
Модное чаепитие
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littlelivlucia
Отличный комбез для мальчишки! Выглядит стильно, но всё ещё по-детски мило
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osumac_official
Есть любители уличного стиля? В таком образе ваша малышка точно будет самой модной во дворе!
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / r02_rastagram
В таком прикиде ваш малыш уже совсем скоро станет главным садиковским сердцеедом!
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littleneedham
А это вариант для тех мамуль, которые всегда мечтали вырастить свою мини-копию
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenka.kaa
Не забываем о семейных аутфитах like father like son! Вот такая "мальчуговая" команда
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladyoflumps
В таком наряде можно сразу на сцену — поддерживать родителей-рокеров
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ojtam_mamoo
Образ сильной и независимой. Такая маленькая, а во дворе к ней хулиганы даже не подойдут, зуб даём
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belladona2020_
Похоже, у этих сестричек стиль — это врождённое... Хотя, конечно, переданное от мамы
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mama.and.ava, lmbandco
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mama.and.ava, lmbandco, r02_rastagram