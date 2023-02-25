Эти детишки одеты лучше, чем мы в свои годы, и это — доказательство, что мода не стоит на месте

Образ в стиле Шерлока Холмса

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Модное чаепитие

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littlelivlucia

Отличный комбез для мальчишки! Выглядит стильно, но всё ещё по-детски мило

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osumac_official

Есть любители уличного стиля? В таком образе ваша малышка точно будет самой модной во дворе!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / r02_rastagram

В таком прикиде ваш малыш уже совсем скоро станет главным садиковским сердцеедом!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littleneedham

А это вариант для тех мамуль, которые всегда мечтали вырастить свою мини-копию

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenka.kaa

Не забываем о семейных аутфитах like father like son! Вот такая "мальчуговая" команда

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladyoflumps

В таком наряде можно сразу на сцену — поддерживать родителей-рокеров

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ojtam_mamoo

Образ сильной и независимой. Такая маленькая, а во дворе к ней хулиганы даже не подойдут, зуб даём

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belladona2020_

Похоже, у этих сестричек стиль — это врождённое... Хотя, конечно, переданное от мамы