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25 февраля, 08:00

Эти детишки одеты лучше, чем мы в свои годы, и это — доказательство, что мода не стоит на месте

Иногда смотришь на современных детишек и невольно начинаешь завидовать — у нас такой красоты не было! Собрали фото 12 ребят, которых хоть сейчас на подиум выпускай.

Образ в стиле Шерлока Холмса

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xxrenonxx

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xxrenonxx

Модное чаепитие

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littlelivlucia

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littlelivlucia

Отличный комбез для мальчишки! Выглядит стильно, но всё ещё по-детски мило

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osumac_official

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osumac_official

Есть любители уличного стиля? В таком образе ваша малышка точно будет самой модной во дворе!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / r02_rastagram

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / r02_rastagram

В таком прикиде ваш малыш уже совсем скоро станет главным садиковским сердцеедом!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littleneedham

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / littleneedham

А это вариант для тех мамуль, которые всегда мечтали вырастить свою мини-копию

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenka.kaa

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenka.kaa

Не забываем о семейных аутфитах like father like son! Вот такая "мальчуговая" команда

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladyoflumps

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladyoflumps

В таком наряде можно сразу на сцену поддерживать родителей-рокеров

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ojtam_mamoo

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ojtam_mamoo

Образ сильной и независимой. Такая маленькая, а во дворе к ней хулиганы даже не подойдут, зуб даём

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belladona2020_

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belladona2020_

Похоже, у этих сестричек стиль — это врождённое... Хотя, конечно, переданное от мамы

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mama.and.ava, lmbandco

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mama.and.ava, lmbandco

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mama.and.ava, lmbandco, r02_rastagram

Сергей Трофимов
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