Что принесёт первая неделя марта каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

Из рунического прогноза, составленного Игорем Вечерским специально для Лайфа, знаки зодиака узнают, как действовать в первую неделю весны 2023-го — с 27 февраля по 5 марта, чтобы избежать трудностей и вдохнуть жизнь полной грудью.

Рунический гороскоп для Овна на 27 февраля – 5 марта 2023 года

Овнам в первую неделю марта 2023-го рунолог Игорь Вечерский рекомендует выстраивать отношения с окружающим миром, поскольку в этот период вполне можно донести свои мысли оппонентам и упрочить позиции. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: Манназ, Альгиз и Ансуз открывают для вас хорошие возможности в области взаимоотношений с окружающим миром. Период с 27 февраля по 5 марта 2023-го подарит вам перспективы в развитии коммуникации, различного рода диалога. В это время вы сможете донести мысли до целевой аудитории, до тех людей, которые должны вас услышать, и таким образом упрочить свои позиции. В первую неделю весны вас ждёт успех в делах, которые направлены на саморазвитие, которые поспособствуют расширению вашего мировоззрения и росту вашей личности.

Рунический прогноз для знака зодиака Телец на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Тельцы в погоне за финансовым благополучием в начале весны 2023 года могут позабыть о том, что привело их к нему. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: Беркана, Феху и перевёрнутый Отал говорят о том, что в погоне за финансовым благополучием вы можете забыть, что вас привело к нему, а также к той базе, которая заключена в вашем близком кругу. В первую неделю марта 2023-го рационально рассчитывайте свои возможности. Вы должны понять, что любой успех основан на том окружении, в котором вы находитесь, на тех, кто вас поддерживает, и тех, кто вам помогает.

Рунический гороскоп для Близнецов на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Люди, рождённые под знаком зодиака Близнецы, в первую неделю марта 2023-го могут столкнуться с неожиданными трудностями. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Эйваз, Манназ и Хагалаз предупреждают о возможных конфликтах и вероятном противостоянии. В основе их могут быть перемены, на которые вы решились. В даты с 27.02 по 5.03 меняйте вектор развития, открывайте для себя какие-то новые пути. Учитывайте, что это потребует дополнительных усилий для сохранения своего положения в кругу нужных людей. Кроме того, в этот период могут возникнуть неожиданные сложности.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 27 февраля – 5 марта 2023 года

Ракам в начале марта 2023-го неплохо вспомнить о собственном комфорте и позаботиться о своём теле. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: перевёрнутый Уруз, Манназ и Гебо советуют вам уделить внимание уровню собственного комфорта и позаботиться о своём здоровье. Будут благоприятны различные мероприятия, направленные на улучшение состояния вашего тела, — они помогут вам стать успешнее. Период с 27 февраля по 5 марта напомнит вам, что иногда следует остановиться и подумать о себе, ведь забывая о личных интересах, необходимости уделять время поддержанию своей формы, вы можете утратить многие возможности.

Рунический гороскоп для Льва на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Львы, в жизни которых накопился большой балласт прошлого опыта, на неделе с 27 февраля по 5 марта 2023-го смогут изменить жизнь при помощи духовных практик. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: Эйваз, Иса и Лагуз открывают для вас хорошее время. На неделе с 27 февраля по 5 марта вы можете изменить жизнь с помощью различного рода духовных практик. В этот период вам вполне по силам эффективно спланировать и визуализировать будущие дела, свой успех, мечты, которые вы начнете воплощать в дальнейшем. Однако следует учитывать, что в вашей жизни накопился большой балласт прошлого опыта. Выйдя из концепции своего предыдущего пути, вы сможете достичь большего, чем оставаясь на прежнем месте.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Период с 27 февраля по 5 марта сложится благоприятно для людей, рождённых под знаком зодиака Дева, и этим нужно пользоваться. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: Дагаз, Феху и Соуло говорят о том, что пришло время для улучшения возможностей в сфере работы, бизнеса — дела, приносящего вам доход. Период с 27 февраля по 5 марта достаточно благоприятный и успешный, и вы можете пользоваться этим в полной мере. Пересмотрите свою материальную базу — её необходимо сориентировать на те дела, которые для вас наиболее эффективны.

Рунический гороскоп для Весов на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Весы на неделе с 27 марта по 5 февраля могут заниматься развитием уже начатых дел, собственных знаний, возможностей. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: Кено, Альгис и Перто говорят о важности информации, о том, что вам необходимо развивать сферу собственных знаний, возможностей. Самое время раскрывать ранее скрытые секреты, хранившиеся, возможно, у вас глубоко в душе. Неделя с 27 февраля по 5 марта поможет вам понять, осознать гораздо больше и ступить на какой-то новый путь развития. Поэтому, если планируете заняться какого-либо рода обучением, развитием уже начатых дел, повышением своей квалификации, это время подойдёт как нельзя лучше.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Скорпионам нужно брать ответственность на себя, поскольку не все надежды, что эти люди стихии Воды возлагают на окружающих, могут быть реализованы. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: Манназ, Дагаз и Наутиз предупреждают вас о том, что не все надежды, которые вы возлагаете на окружающих, могут быть реализованы. Кроме того, существует недостаток ресурсов, который может накапливаться, и не все ваши коммуникации могут быть эффективны и приносить тот результат, который вы ждёте. Для того чтобы двигаться дальше, в первую неделю марта вам следует взять на себя ответственность и быть готовым к принятию решений, чтобы в нужный момент изменить положение вещей, надеясь только на собственные силы.

Рунический гороскоп для Стрельца на 27 февраля – 5 марта 2023 года

Период с 27 февраля по 5 марта наиболее благоприятен для развития текущих дел, которыми заняты Стрельцы. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Беркана, Лагуз и Отал даруют вам неплохой, спокойный период. Неделю с 27 февраля по 5 марта вы можете использовать для постепенного развития текущих дел. Особенно удачны будут те из них, в которых задействована мягкая сила, связанная со стихией воды. Успех ждёт тех людей стихии Огня, кто сможет опереться на ближний круг, — это поможет улучшить их перспективы.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Козероги на неделе с 27 февраля по 5 марта могут сделать выводы из последних событий, и тогда их жизнь вполне начнёт развиваться в более положительном ключе. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: перевёрнутая Райло, Турисаз и Иса говорят о том, что, отказываясь от новых возможностей, вы получаете достаточно хороший результат. Он обязательно будет зафиксирован на том уровне достижений, к которым вы придёте в ближайшее время. При этом маловероятно, что дела будут развиваться эффективно, поэтому вам следует рассматривать и в том числе те возможности, которые раньше вы, вероятно, не могли оценить и представить себе или не думали о них как о реалистичных. Если проанализируете последние события и сделаете выводы, ваша жизнь может начать развиваться в более положительном ключе.

Рунический гороскоп для Водолея на 27 февраля – 5 марта 2023 года

Водолеям на неделе с 27 февраля по 5 марта следует отказаться от важных дел и поступков, потому что начало весны — не время испытывать судьбу. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: перевёрнутый Тейваз, Хагалаз и перевёрнутый Турисаз советуют вам в период с 27 февраля по 5 марта не испытывать судьбу и не совершать важных поступков. Вам скорее следует сконцентрировать силы на нивелировании различных негативных ситуаций прошлого времени. Первая неделя весны может преподнести вам сюрпризы, однако у вас достаточно сил и возможностей, чтобы справиться с ними. Помните, что не всё можно спрогнозировать и спланировать. Ещё в это время действия, которые вы будете совершать, могут пойти в новом русле своего развития.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 27 февраля – 5 марта 2023-го

Рыбам в первую неделю весны 2023-го стоит оценить, с кем следует взаимодействовать и в каком ключе, и не допускать эксплуатации собственных интересов другими людьми. Фото © Shutterstock