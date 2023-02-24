Шесть привычек невоспитанных людей, которыми порой грешит каждый — и даже вы

Как ведут себя хамы? Постоянно перебивают, лезут вне очереди, кричат и выясняют отношения на людях. Доставляют дискомфорт другим, если коротко. Каким бы воспитанным человеком вы ни были, наступит тот самый момент, когда случайно или намеренно вами будут проигнорированы правила этикета. Нарушать их иногда — нормально, никто не без греха. Главное, не заиграться и не превратиться в одного из грубиянов. Так какие же самые распространённые привычки невеж порой в ходу у каждого из нас?

Отказ выслушать чужое мнение

В споре, как говорится, рождается истина. Потому, отказываясь от возможности выслушать другую точку зрения, можно навредить и себе. Кто сказал, что правы именно вы? Когда люди общаются — они учатся, значит, развиваются. Решение не слушать собеседника уж точно выставит вас невежей в чужих глазах. Как бонус — вы ещё и потеряете отличную возможность либо проверить свои знания, либо научиться чему-то новому.

Привычка не здороваться и не прощаться

Привычка невоспитанных людей, которой порой грешим все мы, — не здороваться и не прощаться. Фото © Getty images

Понятное дело, что, заходя в рабочее пространство, вы поздороваетесь с коллегами, как и положено по офисному этикету. Но почему тогда большинство из нас неприветливы в кафе или магазинах? Вежливость никто не отменял. Важно здороваться, заходя куда-то, и потом прощаться, покидая.

Указывать собеседнику на его речевые ошибки

Согласимся, очень трудно устоять, когда рассказывающий вам что-то человек постоянно использует "ихний", "ложить" и неправильно ставит ударения, например, в слове "звонить". Большинство укажут собеседнику на ошибку, поправив. Им кажется, будто совершили хорошее дело, почти подвиг. Но на самом деле делать так невежливо.

Перебивать — привычка, которой грешат все

Перебивать и указывать собеседнику на речевые ошибки — невежливо и грубо. Фото © shutterstock

Продолжая тему коммуникации, нельзя не сказать про любимое перебивание кого-то. Иногда ну очень хочется по теме вставить свои "пять копеек", поделиться похожей историей или мнением. Вот только прерывать чью-то речь — жест крайне некрасивый. Говорящий потеряет мысль или разволнуется настолько, что не сможет продолжить после паузы. Дослушать человека, даже если его слова вам не по вкусу, — проявить уважение и показать себя воспитанным.

Оскорблять из-за личной предвзятости

Поругавшись с кем-то, многие надолго сохраняют негативно предвзятое отношение к обидчику. Внезапно начать общаться нейтрально или поддакивать всем, кто нахваливает "врага", не получается. Но это не совсем верная тактика. То, что у вас с конкретным человеком не получилось построить хороших отношений, не делает плохим ни его, ни вас. Потому пропагандировать негатив или отрицательно отзываться о ком-то из-за предубеждений — привычка невеж. Лучше придерживайтесь нейтралитета.

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