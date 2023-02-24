10 молний, которые попали в самые неожиданные места, и это нужно увидеть
Когда молния ударила прямо в голову статуе Иисуса в Рио, фотографии тут же разлетелись по Интернету. Прекрасно понимаем! Собрали ещё 10 наэлектризованных кадров, которые достойны стать вирусными.
"Как выглядит Гранд-Каньон, когда его освещает только молния", — Swerwin.
Фото © Reddit / Swerwin
"В это дерево попала молния", — Footzah.
Фото © Reddit / Footzah
"Фотография просто нереального момента, когда молния ударила в самолёт, который летел в радуге..." — as1r0_.
Фото © Reddit / as1r0_
"Вчера ночью в мой почтовый ящик попала молния. От него ничего не осталось..." — bytorthesnowdog.
Фото © Reddit / bytorthesnowdog
"Фото того самого момента, когда молния ударила в водоём", — hominoid_in_NGC4594.
Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594
"Молния попала в тротуар", — Hyppocryte.
Фото © Reddit / Hyppocryte
"Как гроза выглядит из иллюминатора самолёта", — msaif2004.
Фото © Reddit / msaif2004
"Снял грозу на длинной выдержке. Выглядит как ядерный взрыв", — EnumaElish11.
Фото © Reddit / EnumaElish11
"Сегодня сделал этот снимок молнии, которая ударила по зданию прямо сквозь облако", — 1Paddy.
Фото © Reddit / 1Paddy
"Последствия удара молнии в гольф-поле", — pcyis.
Фото © Reddit / pcyis
Reddit / msaif2004, EnumaElish11