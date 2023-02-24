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24 февраля, 07:00

10 молний, которые попали в самые неожиданные места, и это нужно увидеть

Когда молния ударила прямо в голову статуе Иисуса в Рио, фотографии тут же разлетелись по Интернету. Прекрасно понимаем! Собрали ещё 10 наэлектризованных кадров, которые достойны стать вирусными.

"Как выглядит Гранд-Каньон, когда его освещает только молния", — Swerwin.

Фото © Reddit / Swerwin

Фото © Reddit / Swerwin

"В это дерево попала молния", — Footzah.

Фото © Reddit / Footzah

Фото © Reddit / Footzah

"Фотография просто нереального момента, когда молния ударила в самолёт, который летел в радуге..." as1r0_.

Фото © Reddit / as1r0_

Фото © Reddit / as1r0_

"Вчера ночью в мой почтовый ящик попала молния. От него ничего не осталось..." bytorthesnowdog.

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

"Фото того самого момента, когда молния ударила в водоём", — hominoid_in_NGC4594.

Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594

Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594

"Молния попала в тротуар", — Hyppocryte.

Фото © Reddit / Hyppocryte

Фото © Reddit / Hyppocryte

"Как гроза выглядит из иллюминатора самолёта", — msaif2004.

Фото © Reddit / msaif2004

Фото © Reddit / msaif2004

"Снял грозу на длинной выдержке. Выглядит как ядерный взрыв", — EnumaElish11.

Фото © Reddit / EnumaElish11

Фото © Reddit / EnumaElish11

"Сегодня сделал этот снимок молнии, которая ударила по зданию прямо сквозь облако", — 1Paddy.

Фото © Reddit / 1Paddy

Фото © Reddit / 1Paddy

"Последствия удара молнии в гольф-поле", — pcyis.

Фото © Reddit / pcyis

Фото © Reddit / pcyis

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Reddit / msaif2004, EnumaElish11

Сергей Трофимов
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