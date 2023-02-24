10 молний, которые попали в самые неожиданные места, и это нужно увидеть

"Как выглядит Гранд-Каньон, когда его освещает только молния", — Swerwin.

Фото © Reddit / Swerwin

"В это дерево попала молния", — Footzah.

Фото © Reddit / Footzah

"Фотография просто нереального момента, когда молния ударила в самолёт, который летел в радуге..." — as1r0_.

Фото © Reddit / as1r0_

"Вчера ночью в мой почтовый ящик попала молния. От него ничего не осталось..." — bytorthesnowdog.

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

"Фото того самого момента, когда молния ударила в водоём", — hominoid_in_NGC4594.

Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594

"Молния попала в тротуар", — Hyppocryte.

Фото © Reddit / Hyppocryte

"Как гроза выглядит из иллюминатора самолёта", — msaif2004.

Фото © Reddit / msaif2004

"Снял грозу на длинной выдержке. Выглядит как ядерный взрыв", — EnumaElish11.

Фото © Reddit / EnumaElish11

"Сегодня сделал этот снимок молнии, которая ударила по зданию прямо сквозь облако", — 1Paddy.

Фото © Reddit / 1Paddy

"Последствия удара молнии в гольф-поле", — pcyis.