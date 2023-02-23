Первозданная природа: пять альтернатив Исландии, которые можно найти, не выезжая из России

Исландия — уникальное место, которое славится природным ландшафтом. Вулканы и гейзеры, водопады и ледники — девственная природа, нетронутая человеком, привлекает на остров множество туристов. Многие считают, что альтернатив "ледяному царству" почти не найти, однако и в нашей стране есть места с нордической природой. Лайф вместе с сервисом "Яндекс.Путешествия" подготовил подборку живописных мест в России, где природа не уступает северным красотам Исландии.

Плато Путорана, Красноярский край

Плато Путорана. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Горному массиву Путорана более 250 миллионов лет, и за всё время он практически не изменился. Древнее плато находится в географическом центре РФ и входит в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Некоторые называют плато Путорана "русской Исландией", и на то есть причина. Первозданная природа там изобилует самыми высокими водопадами в России, фьордообразными озёрами, скалами. Ещё одна гордость этого места — северное сияние, иногда украшающее ночное небо в августе и сентябре.

Как добраться до плато Путорана?

Добираться до плато удобнее всего из Норильска, куда летают прямые рейсы из Москвы и других крупных городов страны. До Путорана невозможно добраться на автомобиле из-за отсутствия дорог, но можно долететь на вертолёте до местной туристической базы.

Чем заняться на плато Путорана?

На плато есть экскурсии — вы можете посмотреть на водопады, каньоны, величественные горы и другие природные достопримечательности Путорана. Также популярны рыбалка, поездки на катерах и трекинг. Плато порадует как любителей активного отдыха, так и тех, кто просто хочет посмотреть на первозданную северную природу.

Где остановиться на плато Путорана?

В 2022 году на плато появился комплекс современных коттеджей на берегу Ламы. Пока это единственный вариант для проживания в непосредственной близости к этому необычному месту. Если решите остановиться в ближайшем населённом пункте — Норильске — хорошим выбором станет одноимённая гостиница. Она находится практически в центре города, а проживание в номере на одного человека обойдётся около пяти тысяч рублей в сутки.

Полуостров Камчатка

Камчатка. Фото © Shutterstock

Камчатка — дикий и суровый полуостров. С Исландией Камчатку объединяет не только необузданная природа, но и вулканы, которыми так славится тот край. Более того, место притягивает туристов величественной Долиной гейзеров, а также Халактырским пляжем с чёрным вулканическим песком.

Как добраться до Камчатки?

Единственный способ добраться до Камчатки — самолётом в аэропорт Петропавловск-Камчатский, который находится в пригороде Елизово. Из Москвы есть прямые рейсы. Из аэропорта курсируют автобусы, которые отвезут вас к месту назначения.

Чем заняться на Камчатке?

На полуострове есть множество природных объектов, которые точно стоит увидеть своими глазами. Это различные вулканы, Долина гейзеров, пляж с вулканическим песком. На Камчатке также популярны такие виды развлечений, как сёрфинг, рыбалка, дайвинг. Если вы предпочитаете более приземлённый отдых, можете посетить единственный этнографический музей на полуострове и познакомиться там с культурой коряков и эвенов.

Гора Белуха, Республика Алтай

Гора Белуха. Фото © ТАСС / Кирилл Чаплинский

Если хотите побывать в "исландской" природе с флёром экстрима, горе Белухе есть чем вас удивить. Это самая высокая вершина в Сибири, о которой сложено немалое количество легенд. Жители региона считают Белуху местом силы, на вершине которой живёт хозяин Алтая. Кроме того, та местность удивит бирюзовыми озёрами, гейзерами и другими чудесами нордической природы.

Как добраться до Белухи?

В республиканской столице нужно найти Горно-Алтайский автовокзал, откуда отправляются автобусы в село Тюнгур. Оно находится всего в 50 километрах от горы Белухи, туда можно добраться по Аккемской тропе.

Гора Белуха: чем заняться?

Даже если вы пока не готовы покорять вершину горы Белухи, для вас найдётся уйма других занятий. Поселившись в селе Усть-Кокса, вы можете просто наблюдать за красивейшими горами, кататься на лыжах, а также посетить местное озеро духов и мистическую долину Ярлу с шаманским камнем.

Ладожское озеро, Республика Карелия

Ладожское озеро. Фото © ТАСС / Александр Рощин

Ладожское озеро — природный памятник для тех, кто хочет почувствовать исландский колорит в озёрах и удивительных горных шхерах. Шхеры — это скалистые острова между множеством проливов, которые сильно напоминают фьорды. Они отличаются уникальной формой, пещерами и водопадами. На Ладоге можно не только насладиться северной природой, но и позагорать на пляже — не зимой, конечно, летом.

Как добраться до Ладожского озера?

Москвичам удобнее добираться до Ладожского озера через Санкт-Петербург. Из Северной столицы до станции "Ладожское озеро" ходят электрички с Финляндского вокзала.

Что делать на Ладожском озере?

Кроме посещения экскурсий в горные шхеры туристы могут заняться здесь рыбалкой — в Ладоге обитают больше 50 видов рыб. В озере больше шести сотен островов, наиболее интересный из них — живописный Валаам. Кроме природных красот там можно увидеть Валаамский монастырь.

Посёлок Териберка, Кольский полуостров

Посёлок Териберка. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Вы могли познакомиться с Териберкой при просмотре фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Безмолвные северные пейзажи принесли большую популярность небольшому посёлку, который своими видами напоминает Исландию. Одной из главных достопримечательностей считают водопад, к которому от Териберки можно добраться по тропе. Ещё те места привлекают туристов уникальными природными явлениями и памятниками прошлого. А пляж под кодовым названием "яйца динозавров", кладбище кораблей и заброшенные здания придают месту загадочный шарм, который вряд ли оставит вас без эмоций.

Как добраться до Териберки?

Из Москвы удобнее всего прибыть на Кольский полуостров через аэропорт Мурманска. До Териберки можно доехать на автобусе с автовокзала либо же взять машину в прокате.

Чем заняться в Териберке?