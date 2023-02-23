6 причин, почему партнёр перестал целовать в губы

Нередко женщины сталкиваются с ситуацией, когда ненаглядный начал будто отдаляться. Дамы задаются вопросом, почему муж перестал их целовать и обнимать. У кавалеров он тоже возникает, если девушка, которая раньше обожала всякие телячьи нежности, теперь в губы ни в какую не целуется. Куда из отношений пропадают поцелуи, Лайфу рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Если исключить вопрос гигиены и посторонних запахов, что напрямую влияет на то, хочешь ты этого человека или нет, можно перечислить следующие причины Александра Миллер Психолог, сексолог

1. Отсутствие эмоциональной близости

В паре, где между мужчиной и женщиной нет эмоциональной близости, может быть секс, но ярких эмоций и оргазмов здесь ждать не стоит. Такое встречается, когда партнёры в ссоре, копят обиды, не проговаривая претензий, и не могут быть в полном контакте друг с другом.

2. Страсть умерла

Если страсти в отношениях нет, не будет и жарких поцелуев, нежности, желания отдаваться процессу. Фото © Shutterstock

После похорон страсти в отношениях нет жарких поцелуев и особой нежности, как нет и желания отдаваться процессу и этому конкретному человеку. Супружеский долг исполняется в строго отведённое время и без лишних сантиментов.

3. Феномен mother like

Интересен и феномен mother like, когда муж воспринимает жену исключительно как партнёршу для продолжения рода, а качественным и ярким сексом занимается на стороне. Интим с супругой для такого парня — исключительно для зачатия детей.

4. Идеологические, расовые, национальные особенности

Грубо говоря, существуют такие люди, для которых целоваться — это "не по понятиям" из-за расовых, национальных, идеологических особенностей.

5. Психологические травмы

Люди с психологическими травмами порой не могут расслабиться до конца и отдаться процессу. Фото © Shutterstock

Психологические травмы также могут влиять на то, что люди закрываются, не могут до конца расслабиться и отдаться процессу. Здесь мы опять касаемся темы эмоциональной фригидности, которая лишает человека возможности получать наслаждение от жизни в полной мере.

6. Вопрос обоняния

Вопрос обоняния можно было бы поставить на первое место, поскольку изначально мы выбираем человека по запаху и тактильным ощущениям, именно так мы можем возбудиться. Если нам нравится запах партнёра, в кровь вбрасывается масса гормонов, таких как опиоиды, эндорфины. Нам хочется вдыхать его вновь и вновь. Если запах человека приятен, то и сам собеседник автоматически будет нам нравиться, даже если внешне не соответствует канонам красоты. Это биологически важный фактор, который влияет на нашу базовую потребность размножения, так как запах содержит определённые феромоны, которые привлекают или отталкивают особь противоположного пола.