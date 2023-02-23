10 впечатляющих фото от людей, которым под силу привести в порядок что угодно
Мало кто любит прибираться. Но герои подборки ниже не только не против навести порядок... Кажется, они даже получают от этого удовольствие! Собрали 10 фото, показывающих, что такое настоящая чистота!
"А я и не знал, что мой новый дом может быть белым", — 1whitechair.
Фото © Reddit / 1whitechair
"Никаких секретов: маленькая щётка, губка, мыльная вода и средство для чистки шин", — Youdontknowmedawg.
Фото © Reddit / Youdontknowmedawg
"Сегодня я отполировал ручку у себя дома", — lanerbutter.
Фото © Reddit / lanerbutter
"Купить новые дорогие колонки или потратить чуть-чуть времени на то, чтобы очистить те, что годами лежали в гараже отца? Вот вам коллаж для сравнения", — hlypaddon.
Фото © Reddit / hlypaddon
"Когда я покупала эти шкатулки, единственное, о чём думала: "Они отмоются! Они очистятся!"... Зубная паста и полироль творят чудеса", — alibabe02.
Фото © Reddit / alibabe02
"До и после генеральной уборки в ванной на съёмной квартире", — Tumbleweed_Evening.
Фото © Reddit / Tumbleweed_Evening
"Уверена, до меня эту духовку никогда не чистили", — kinoko_noyama.
Фото © Reddit / kinoko_noyama
"Я всегда использую одну и ту же ложку, когда завариваю чай. Вот она до и после того, как я её всё-таки отдраила", — Sellswordinthegrove.
Фото © Reddit / Sellswordinthegrove
"Годы, проведённые с тетрисом в руках, не прошли даром", — Mr_PoodlePants.
Фото © Reddit / Mr_PoodlePants
"Почистил клавиатуру впервые за 13 лет", — EthanWS6.
Фото © Reddit / EthanWS6
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Reddit / 1whitechair, Youdontknowmedawg