10 впечатляющих фото от людей, которым под силу привести в порядок что угодно

"А я и не знал, что мой новый дом может быть белым", — 1whitechair.

Фото © Reddit / 1whitechair

"Никаких секретов: маленькая щётка, губка, мыльная вода и средство для чистки шин", — Youdontknowmedawg.

Фото © Reddit / Youdontknowmedawg

"Сегодня я отполировал ручку у себя дома", — lanerbutter.

Фото © Reddit / lanerbutter

"Купить новые дорогие колонки или потратить чуть-чуть времени на то, чтобы очистить те, что годами лежали в гараже отца? Вот вам коллаж для сравнения", — hlypaddon.

Фото © Reddit / hlypaddon

"Когда я покупала эти шкатулки, единственное, о чём думала: "Они отмоются! Они очистятся!"... Зубная паста и полироль творят чудеса", — alibabe02.

Фото © Reddit / alibabe02

"До и после генеральной уборки в ванной на съёмной квартире", — Tumbleweed_Evening.

Фото © Reddit / Tumbleweed_Evening

"Уверена, до меня эту духовку никогда не чистили", — kinoko_noyama.

Фото © Reddit / kinoko_noyama

"Я всегда использую одну и ту же ложку, когда завариваю чай. Вот она до и после того, как я её всё-таки отдраила", — Sellswordinthegrove.

Фото © Reddit / Sellswordinthegrove

"Годы, проведённые с тетрисом в руках, не прошли даром", — Mr_PoodlePants.

Фото © Reddit / Mr_PoodlePants

"Почистил клавиатуру впервые за 13 лет", — EthanWS6.