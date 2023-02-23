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23 февраля, 08:30

10 впечатляющих фото от людей, которым под силу привести в порядок что угодно

Мало кто любит прибираться. Но герои подборки ниже не только не против навести порядок... Кажется, они даже получают от этого удовольствие! Собрали 10 фото, показывающих, что такое настоящая чистота!

"А я и не знал, что мой новый дом может быть белым", — 1whitechair.

Фото © Reddit / 1whitechair

Фото © Reddit / 1whitechair

"Никаких секретов: маленькая щётка, губка, мыльная вода и средство для чистки шин", — Youdontknowmedawg.

Фото © Reddit / Youdontknowmedawg

Фото © Reddit / Youdontknowmedawg

"Сегодня я отполировал ручку у себя дома", — lanerbutter.

Фото © Reddit / lanerbutter

Фото © Reddit / lanerbutter

"Купить новые дорогие колонки или потратить чуть-чуть времени на то, чтобы очистить те, что годами лежали в гараже отца? Вот вам коллаж для сравнения", — hlypaddon.

Фото © Reddit / hlypaddon

Фото © Reddit / hlypaddon

"Когда я покупала эти шкатулки, единственное, о чём думала: "Они отмоются! Они очистятся!"... Зубная паста и полироль творят чудеса", — alibabe02.

Фото © Reddit / alibabe02

Фото © Reddit / alibabe02

"До и после генеральной уборки в ванной на съёмной квартире", — Tumbleweed_Evening.

Фото © Reddit / Tumbleweed_Evening

Фото © Reddit / Tumbleweed_Evening

"Уверена, до меня эту духовку никогда не чистили", — kinoko_noyama.

Фото © Reddit / kinoko_noyama

Фото © Reddit / kinoko_noyama

"Я всегда использую одну и ту же ложку, когда завариваю чай. Вот она до и после того, как я её всё-таки отдраила", — Sellswordinthegrove.

Фото © Reddit / Sellswordinthegrove

Фото © Reddit / Sellswordinthegrove

"Годы, проведённые с тетрисом в руках, не прошли даром", — Mr_PoodlePants.

Фото © Reddit / Mr_PoodlePants

Фото © Reddit / Mr_PoodlePants

"Почистил клавиатуру впервые за 13 лет", — EthanWS6.

Фото © Reddit / EthanWS6

Фото © Reddit / EthanWS6

10 отвратительных фото, глядя на которые каждый поймёт, что он ещё чистюля

10 отвратительных фото, глядя на которые каждый поймёт, что он ещё чистюля

Обложка ©

Reddit / 1whitechair, Youdontknowmedawg

Сергей Трофимов
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