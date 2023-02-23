10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения

Ну что может быть лучше пёселя дома? Ну разве что ещё один такой же... или нет! Если и заводить второго пса, то уже другой породы — веселья в разы больше. Собрали 10 очаровательных фотодоказательств.