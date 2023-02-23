10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения
Ну что может быть лучше пёселя дома? Ну разве что ещё один такой же... или нет! Если и заводить второго пса, то уже другой породы — веселья в разы больше. Собрали 10 очаровательных фотодоказательств.
"Наш 12-летний бигль и годовалая австралийская овчарка отдыхают вместе в гамаке. Завидую", — bighoits.
Фото © Reddit / bighoits
"Опять что-то не поделили", — upvoter222.
Фото © Reddit / upvoter222
"Бигль и спаниель помогают папе с ремонтом дома", — emmoney27.
Фото © Reddit / emmoney27
"Его сестричка сходит с ума, и он не в восторге", — ef_society.
Фото © Reddit / ef_society
"Наши чихуа-хуа и мастиф загорают вместе", — mommysketchpad.
Фото © Reddit / mommysketchpad
"Старший специалист по играм с палкой и младший менеджер", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Чарли и её старшая "сестра" Зои", — kangawhat.
Фото © Reddit / kangawhat
"Мой пёс Фредди (бигль справа) и его друг Тэз (миниатюрная австралийская овчарка)", — glostghost.
Фото © Reddit / glostghost
"Малышка Пенни и её брательник Мэйсон!" — aww.
Фото © Reddit / aww
"Моя гигантская чихуашка и мини-лабрадорчик", — joeco1.
Фото © Reddit / joeco1
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