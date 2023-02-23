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23 февраля, 09:30

10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения

Ну что может быть лучше пёселя дома? Ну разве что ещё один такой же... или нет! Если и заводить второго пса, то уже другой породы — веселья в разы больше. Собрали 10 очаровательных фотодоказательств.

"Наш 12-летний бигль и годовалая австралийская овчарка отдыхают вместе в гамаке. Завидую", — bighoits.

Фото © Reddit / bighoits

Фото © Reddit / bighoits

"Опять что-то не поделили", — upvoter222.

Фото © Reddit / upvoter222

Фото © Reddit / upvoter222

"Бигль и спаниель помогают папе с ремонтом дома", — emmoney27.

Фото © Reddit / emmoney27

Фото © Reddit / emmoney27

"Его сестричка сходит с ума, и он не в восторге", — ef_society.

Фото © Reddit / ef_society

Фото © Reddit / ef_society

"Наши чихуа-хуа и мастиф загорают вместе", — mommysketchpad.

Фото © Reddit / mommysketchpad

Фото © Reddit / mommysketchpad

"Старший специалист по играм с палкой и младший менеджер", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Чарли и её старшая "сестра" Зои", — kangawhat.

Фото © Reddit / kangawhat

Фото © Reddit / kangawhat

"Мой пёс Фредди (бигль справа) и его друг Тэз (миниатюрная австралийская овчарка)", — glostghost.

Фото © Reddit / glostghost

Фото © Reddit / glostghost

"Малышка Пенни и её брательник Мэйсон!" aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя гигантская чихуашка и мини-лабрадорчик", — joeco1.

Фото © Reddit / joeco1

Фото © Reddit / joeco1

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

Обложка ©

Reddit / vladgrinch, mommysketchpad

Сергей Трофимов
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