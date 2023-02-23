Крымский мост полностью открыт для автодвижения по всем полосам. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока", — приводит слова политика его пресс-служба.

По словам Хуснуллина, сейчас проводятся работы по восстановлению железнодорожной части моста. Их планируется завершить в июле 2023 года. Также восстанавливается сопутствующая инфраструктура, работы не повлияют на движение, они завершатся до 1 июля текущего года.