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23 февраля, 09:06

Крымский мост полностью открыт для автодвижения по всем полосам

Крымский мост полностью открыт для автодвижения по всем полосам. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока", — приводит слова политика его пресс-служба.

По словам Хуснуллина, сейчас проводятся работы по восстановлению железнодорожной части моста. Их планируется завершить в июле 2023 года. Также восстанавливается сопутствующая инфраструктура, работы не повлияют на движение, они завершатся до 1 июля текущего года.

Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП

Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП

Лайф напоминает, что теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушились два автомобильных пролёта. По словам президента РФ Владимира Путина, за этим стоят украинские спецслужбы. В самом Крыму уже потребовали от Украины возместить ущерб.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Светлана Оперук
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