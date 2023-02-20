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20 февраля, 06:00

Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП

Движение по Крымскому мосту остановлено из-за смертельного ДТП с участием трёх машин

Движение на Крымском мосту полностью остановлено в обе стороны из-за ДТП с участием трёх автомобилей. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате аварии погибли три человека.

"На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Погибло три человека, ещё один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны", — сказал собеседник агентства.

Также известно, что пострадавший деблокирован. Причины аварии пока не известны. Глава Администрации Керчи Святослав Брусаков в беседе с ТАСС уточнил, что движение восстановят в течение часа-полутора.

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Ранее Лайф писал, что в Выборгском районе Ленинградской области четыре человека, в том числе ребёнок, стали жертвами автомобильной аварии. Там на трассе столкнулись две легковые машины.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба ФДА "Росавтодор"

Оксана Попова
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