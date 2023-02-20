Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП

Движение на Крымском мосту полностью остановлено в обе стороны из-за ДТП с участием трёх автомобилей. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате аварии погибли три человека.

"На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Погибло три человека, ещё один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны", — сказал собеседник агентства.

Также известно, что пострадавший деблокирован. Причины аварии пока не известны. Глава Администрации Керчи Святослав Брусаков в беседе с ТАСС уточнил, что движение восстановят в течение часа-полутора.