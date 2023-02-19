В Мордовии в результате аварии с грузовиком погибли женщина и четверо детей

В Мордовии в результате столкновения трёх машин, в том числе грузовика, погибли женщина и четверо детей. Об этом заявила пресс-служба МВД. По данным ведомства, авария произошла 19 февраля примерно в 16:00 на 31-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск.

Сотрудники экстренных служб находятся на месте ДТП в Мордовии, в результате которого погибли четверо детей. Видео © LIFE / Telegram / МВД по Республике Мордовия

Полицейские сообщили, что участниками ДТП стали Lada Largus и грузовик Mercedes в составе полуприцепа. Легковушка выехала на встречную полосу, где и столкнулась с фурой. По касательной также была задета Hyundai Verna.

"В результате столкновения Lada Largus загорелась. По предварительным данным, за рулём отечественной машины была женщина 1986 года рождения, а в качестве пассажиров — четверо несовершеннолетних детей. Все они погибли", — отметили в МВД.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента. Там сейчас работают сотрудники полиции и спецслужб. Движение транспортных средств на данном участке ограничено.