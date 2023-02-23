Эксперт перечислила опасные последствия для психики из-за проживания в микростудии

Проживание в крошечных студиях может негативно сказаться на ментальном здоровье и привести к выгоранию. Так считает психолог Лариса Овчаренко, комментируя появившиеся в продаже в Москве "микростудии" площадью менее девяти квадратных метров и стоимостью более четырёх миллионов рублей. Эксперт заявила, что из-за жизни в таких условиях может развиться депрессия. Она напомнила, что подобные квартиры популярны в Японии, а там один из самых высоких уровней депрессивных расстройств.

"Японцы по разным причинам предпочитают такое жильё. Но мы помним, что Япония — это страна, которая страдает одним из самых высоких уровней депрессивных расстройств, суицидов. Там высочайший уровень одиночества людей, с которым борются на государственном уровне. Это в том числе связано и с таким образом жизни", — сказала психолог в беседе с "Газетой.ru".

Она добавила, что такое жильё не способствует развитию личности и хорошему самочувствию. Более того, есть серьёзные риски заработать психические расстройства. Эксперт считает, что у многих людей есть мотивация жить в Москве даже в таких условиях, но со временем появится хроническая усталость и быстрое психоэмоциональное выгорание.