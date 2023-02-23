Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 08:33

"Дом-рыба" и вилла будущего: Как выглядят самые необычные особняки в России

В Avito рассказали, сколько стоят самые необычные дома в России

Самое необычное жильё в России продаётся в городском округе Красногорск, рассказали Лайфу в сервисе "Авито.Недвижимость". Дом без единого прямого угла, напоминающий рыбу, оценивается в 115 594 000 рублей. Здание построено по технологии цельнотянутой бетонной оболочки с утеплителем из пенополиуретана. На первом этаже есть гараж на две машины, застеклённый проход в крыло, в котором расположены русская баня на дровах, открытый бассейн с подогревом, мангал, тандыр и большой стол для гостей.

  • Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito
    Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito
  • Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito
    Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito
  • Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito
    Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito

Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, коттеджный пос. "Николина поляна". Фото © Avito

1 / 3

Ещё один необычный дом можно купить в Одинцовском городском округе Подмосковья. Застеклённый особняк в стиле кубизм с кирпичной сплошной стеной обойдётся будущему владельцу в 1 332 777 600 рублей. Внутри дома есть шесть спален, шикарный бассейн с панорамными видами на участок, спа-комплекс, сауна, спортзал, бильярдная комната и кинотеатр.

  • Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito
    Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito
  • Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito
    Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito
  • Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito
    Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito

Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка. Фото © Avito

1 / 3

Нестандартную недвижимость можно найти не только в Подмосковье. Так, дом в стиле испанского архитектора Антонио Гауди продаётся в Казани по цене 38 500 000 рублей. Фасад выполнен в ярком цвете, с закруглёнными углами и необычной формой окон. Дом включает в себя три квартиры с прямоугольными и закруглёнными комнатами. На третьем этаже есть выход к зоне отдыха, где можно организовать летний сад, зону барбекю и поставить бассейн.

  • Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito
    Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito
  • Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito
    Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito
  • Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito
    Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito

Казань, Вахитовский район, ул. Курашова. Фото © Avito

1 / 3

Есть варианты и у моря. Дом в Ялте площадью 610 кв.м представляет собой уникальное круглое строение на опоре. Для того чтобы быстрее перемещаться по этажам, в доме установлен лифт. В какую сторону ни посмотри, везде будут панорамные окна. А на самом верхнем этаже располагается огромная хозяйская видовая спальня с гардеробом и санузлом. До набережной Ялты всего три с половиной километра. Цена дома — 200 миллионов рублей.

  • Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito
    Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito
  • Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito
    Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito
  • Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito
    Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito

Республика Крым, г.о. Ялта, пос. городского типа Отрадное. Фото © Avito

1 / 3

В Краснодарском крае продаётся дом будущего. Элитная вилла окружена богатой инфраструктурой — Олимпийским парком и чистейшим пляжем "Крылья Балтики" — и обойдётся в 214 890 000 рублей. Особняк общей площадью 426,5 кв.м включает в себя пять спальных комнат, две из которых с собственными санузлами и гардеробными. Также в доме находятся просторная кухня, гостиная и спа-зона.

  • Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito
    Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito
  • Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito
    Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito
  • Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito
    Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito

Краснодарский край, федеральная территория "Сириус", пос. городского типа Сириус, Олимпийский парк, р-н Адлерский. Фото © Avito

1 / 3
Эти пять интерьерных ошибок портят красоту квартиры и навлекают бедность

Эти пять интерьерных ошибок портят красоту квартиры и навлекают бедность

А ранее Лайф рассказывал о самых дорогих особняках в России, которые стоят больше двух с половиной миллиардов. На первом месте подмосковная резиденция площадью два гектара стоимостью 2 616 733 000 рублей.

Обложка ©

Avito

Никита Никонов
  • Новости
  • Недвижимость
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров