"Дом-рыба" и вилла будущего: Как выглядят самые необычные особняки в России

Самое необычное жильё в России продаётся в городском округе Красногорск, рассказали Лайфу в сервисе "Авито.Недвижимость". Дом без единого прямого угла, напоминающий рыбу, оценивается в 115 594 000 рублей. Здание построено по технологии цельнотянутой бетонной оболочки с утеплителем из пенополиуретана. На первом этаже есть гараж на две машины, застеклённый проход в крыло, в котором расположены русская баня на дровах, открытый бассейн с подогревом, мангал, тандыр и большой стол для гостей.







Ещё один необычный дом можно купить в Одинцовском городском округе Подмосковья. Застеклённый особняк в стиле кубизм с кирпичной сплошной стеной обойдётся будущему владельцу в 1 332 777 600 рублей. Внутри дома есть шесть спален, шикарный бассейн с панорамными видами на участок, спа-комплекс, сауна, спортзал, бильярдная комната и кинотеатр.







Нестандартную недвижимость можно найти не только в Подмосковье. Так, дом в стиле испанского архитектора Антонио Гауди продаётся в Казани по цене 38 500 000 рублей. Фасад выполнен в ярком цвете, с закруглёнными углами и необычной формой окон. Дом включает в себя три квартиры с прямоугольными и закруглёнными комнатами. На третьем этаже есть выход к зоне отдыха, где можно организовать летний сад, зону барбекю и поставить бассейн.







Есть варианты и у моря. Дом в Ялте площадью 610 кв.м представляет собой уникальное круглое строение на опоре. Для того чтобы быстрее перемещаться по этажам, в доме установлен лифт. В какую сторону ни посмотри, везде будут панорамные окна. А на самом верхнем этаже располагается огромная хозяйская видовая спальня с гардеробом и санузлом. До набережной Ялты всего три с половиной километра. Цена дома — 200 миллионов рублей.







В Краснодарском крае продаётся дом будущего. Элитная вилла окружена богатой инфраструктурой — Олимпийским парком и чистейшим пляжем "Крылья Балтики" — и обойдётся в 214 890 000 рублей. Особняк общей площадью 426,5 кв.м включает в себя пять спальных комнат, две из которых с собственными санузлами и гардеробными. Также в доме находятся просторная кухня, гостиная и спа-зона.





