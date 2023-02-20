Как выглядят самые дорогие особняки в России, которые стоят больше 2,5 миллиарда

В России самая дорогая недвижимость продаётся в Московском регионе, здесь можно купить роскошный дом стоимостью больше двух миллиардов рублей. Лайф узнал у сервиса "Авито.Недвижимость" о наиболее дорогостоящих предложениях на российском рынке.

На первом месте подмосковная резиденция площадью два гектара стоимостью 2 616 733 000 рублей. За эту цену доступны пять спален с индивидуальными ванными и гардеробными, камин и панорамный вид из окон. Также есть хамам и бассейн с джакузи. Дом находится в деревне Большое Сареево, окружён лесом, а речка протекает прямо по участку.

Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito











Вторым в списке идёт не менее шикарный дом в стиле замка стоимостью 2 242 914 000 рублей площадью 2164 квадратных метра. Он расположен в Одинцовском районе Московской области в коттеджном посёлке "Довиль". В доме шесть спален, кабинет, собственная библиотека и спа-зона. А из окон открывается шикарный вид на озеро.

Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito











Третий в рейтинге — дом в подмосковной деревне Бородки с кинозалом, винным погребом и комнатой для личного водителя. Цена — 2 242 764 000 рублей, а площадь — 2500 квадратных метров. Будущие владельцы смогут пользоваться бассейном, хамамом и спортзалом. Есть даже выход на крышу, где можно насладиться видом природы.

Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito











Четвёртое место за пентхаусом стоимостью 1 166 315 280 рублей, который занимает весь пятый и технический этаж. В самом центре Москвы можно с собственной террасы любоваться видом на достопримечательности Остоженки. Пять спален с собственными санузлами распределены по двум этажам.

Пентхаус в Москве. Фото © Avito













И замыкает пятёрку пятикомнатная квартира общей площадью 650 квадратных метров. В доме действует система "умный дом". Такое столичное жильё в стиле классицизм и с панорамными видами на храм Христа Спасителя обойдётся в 950 000 000 рублей. В отделке использовались итальянский мрамор, полудрагоценные камни, натуральная кожа.

Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito











