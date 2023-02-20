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20 февраля, 11:10

Как выглядят самые дорогие особняки в России, которые стоят больше 2,5 миллиарда

В Avito назвали самые дорогие дома в России стоимостью более двух миллиардов рублей

В России самая дорогая недвижимость продаётся в Московском регионе, здесь можно купить роскошный дом стоимостью больше двух миллиардов рублей. Лайф узнал у сервиса "Авито.Недвижимость" о наиболее дорогостоящих предложениях на российском рынке.

На первом месте подмосковная резиденция площадью два гектара стоимостью 2 616 733 000 рублей. За эту цену доступны пять спален с индивидуальными ванными и гардеробными, камин и панорамный вид из окон. Также есть хамам и бассейн с джакузи. Дом находится в деревне Большое Сареево, окружён лесом, а речка протекает прямо по участку.

Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito

Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito

  • Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
    Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
  • Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
    Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
  • Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
    Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
  • Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
    Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
  • Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito
    Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito

Московская область, д. Большое Сареево. Фото © Avito

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Вторым в списке идёт не менее шикарный дом в стиле замка стоимостью 2 242 914 000 рублей площадью 2164 квадратных метра. Он расположен в Одинцовском районе Московской области в коттеджном посёлке "Довиль". В доме шесть спален, кабинет, собственная библиотека и спа-зона. А из окон открывается шикарный вид на озеро.

Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito

Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito

  • Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito

Дом-замок в Подмосковье. Фото © Avito

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Третий в рейтинге — дом в подмосковной деревне Бородки с кинозалом, винным погребом и комнатой для личного водителя. Цена — 2 242 764 000 рублей, а площадь — 2500 квадратных метров. Будущие владельцы смогут пользоваться бассейном, хамамом и спортзалом. Есть даже выход на крышу, где можно насладиться видом природы.

Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito

Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito

  • Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
  • Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito
    Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito

Дом в деревне Бородки в Подмосковье. Фото © Avito

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Четвёртое место за пентхаусом стоимостью 1 166 315 280 рублей, который занимает весь пятый и технический этаж. В самом центре Москвы можно с собственной террасы любоваться видом на достопримечательности Остоженки. Пять спален с собственными санузлами распределены по двум этажам.

Пентхаус в Москве. Фото © Avito

Пентхаус в Москве. Фото © Avito

  • Пентхаус в Москве. Фото © Avito
    Пентхаус в Москве. Фото © Avito
  • Пентхаус в Москве. Фото © Avito
    Пентхаус в Москве. Фото © Avito
  • Пентхаус в Москве. Фото © Avito
    Пентхаус в Москве. Фото © Avito
  • Пентхаус в Москве. Фото © Avito
    Пентхаус в Москве. Фото © Avito
  • Пентхаус в Москве. Фото © Avito
    Пентхаус в Москве. Фото © Avito
  • Пентхаус в Москве. Фото © Avito
    Пентхаус в Москве. Фото © Avito

Пентхаус в Москве. Фото © Avito

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И замыкает пятёрку пятикомнатная квартира общей площадью 650 квадратных метров. В доме действует система "умный дом". Такое столичное жильё в стиле классицизм и с панорамными видами на храм Христа Спасителя обойдётся в 950 000 000 рублей. В отделке использовались итальянский мрамор, полудрагоценные камни, натуральная кожа.

Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito

Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito

  • Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
    Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
  • Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
    Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
  • Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
    Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
  • Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
    Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
  • Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
    Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
  • Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito
    Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito

Пятикомнатная квартира в Москве. Фото © Avito

1 / 6
Как выглядит заброшенный особняк за миллиард рублей, в котором всё осталось нетронутым с 2006 года

Как выглядит заброшенный особняк за миллиард рублей, в котором всё осталось нетронутым с 2006 года

Ранее Лайф писал, что за год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25%. Дороже всего в январе было снимать квартиру в Москве (в среднем 55 тысяч рублей в месяц), Московской области (29 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (27 тысяч рублей).

Обложка ©

Avito

Татьяна Миссуми
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