7 бытовых вещиц времён СССР, глядя на которые современные дети ни за что не поймут, что это такое
В Советском Союзе быт был совсем иным. И мало кто из молодёжи сможет даже предположить, зачем вообще нужны вещи, которыми мы раньше пользовались. Собрали 7 тех самых предметов.
Глядя на этот гаджет, сложно представить, что это обычная яйцерезка. Принцип классический — держатель с разрезами с одной стороны и несколько нитей проволоки — с другой.
Кажется, в СССР были свои версии чего угодно, но механические. Например, этот ручной миксер!
Фото © Twitter / passagir19691
А кто раньше делал лапшу дома? Организовать такую можно было даже в СССР — с помощью этой или подобной лапшерезки!
А если показать этого дракончика современным детям, они, будьте уверены, примут его за игрушку. А нет, в таком виде в Советском Союзе выпускали орехоколы.
Это для нас с вами такие орешницы — самые обычные вещи, которые можно было встретить чуть ли не на каждой кухне. Теперь для детей эти железяки — просто загадки.
А такой гаджет может вызвать вопросы и у наших современников — честь колдовать кондитерским шприцем "Чародей" была дана далеко не каждой хозяйке.
Ну а это классика! Пельменница, кажется, до сих пор валяется в кладовке или на антресолях любого экс-гражданина Союза. Но от этого меньше вопросов к ней не становится.