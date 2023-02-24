7 бытовых вещиц времён СССР, глядя на которые современные дети ни за что не поймут, что это такое

Глядя на этот гаджет, сложно представить, что это обычная яйцерезка . Принцип классический — держатель с разрезами с одной стороны и несколько нитей проволоки — с другой.

Фото © Avito

Кажется, в СССР были свои версии чего угодно, но механические. Например, этот ручной миксер !

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А кто раньше делал лапшу дома? Организовать такую можно было даже в СССР — с помощью этой или подобной лапшерезки !

Фото © Avito

А если показать этого дракончика современным детям, они, будьте уверены, примут его за игрушку. А нет, в таком виде в Советском Союзе выпускали орехоколы.

Фото © Avito

Это для нас с вами такие орешницы — самые обычные вещи, которые можно было встретить чуть ли не на каждой кухне. Теперь для детей эти железяки — просто загадки.

Фото © Avito

А такой гаджет может вызвать вопросы и у наших современников — честь колдовать кондитерским шприцем "Чародей" была дана далеко не каждой хозяйке.

Фото © Avito

Ну а это классика! Пельменница, кажется, до сих пор валяется в кладовке или на антресолях любого экс-гражданина Союза. Но от этого меньше вопросов к ней не становится.