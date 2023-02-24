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24 февраля, 08:00

7 бытовых вещиц времён СССР, глядя на которые современные дети ни за что не поймут, что это такое

В Советском Союзе быт был совсем иным. И мало кто из молодёжи сможет даже предположить, зачем вообще нужны вещи, которыми мы раньше пользовались. Собрали 7 тех самых предметов.

Глядя на этот гаджет, сложно представить, что это обычная яйцерезка. Принцип классический — держатель с разрезами с одной стороны и несколько нитей проволоки — с другой.

Фото © Avito

Фото © Avito

Кажется, в СССР были свои версии чего угодно, но механические. Например, этот ручной миксер!

Фото © Twitter / passagir19691

Фото © Twitter / passagir19691

А кто раньше делал лапшу дома? Организовать такую можно было даже в СССР — с помощью этой или подобной лапшерезки!

Фото © Avito

Фото © Avito

А если показать этого дракончика современным детям, они, будьте уверены, примут его за игрушку. А нет, в таком виде в Советском Союзе выпускали орехоколы.

Фото © Avito

Фото © Avito

Это для нас с вами такие орешницы — самые обычные вещи, которые можно было встретить чуть ли не на каждой кухне. Теперь для детей эти железяки — просто загадки.

Фото © Avito

Фото © Avito

А такой гаджет может вызвать вопросы и у наших современников — честь колдовать кондитерским шприцем "Чародей" была дана далеко не каждой хозяйке.

Фото © Avito

Фото © Avito

Ну а это классика! Пельменница, кажется, до сих пор валяется в кладовке или на антресолях любого экс-гражданина Союза. Но от этого меньше вопросов к ней не становится.

Фото © Avito

Фото © Avito

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

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Avito, Avito

Сергей Трофимов
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