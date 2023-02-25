10 случаев, когда дизайнеры придумывали ужасные туфли, но исполнение получалось лучше идеи

Сделать красивый и пригодный для использования предмет одежды не так просто, как кажется. Герои подборки не справились ни с одной из задач, и вот что из этого вышло. Ниже 10 фото уродливых туфель.