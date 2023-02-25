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25 февраля, 08:30

10 случаев, когда дизайнеры придумывали ужасные туфли, но исполнение получалось лучше идеи

Сделать красивый и пригодный для использования предмет одежды не так просто, как кажется. Герои подборки не справились ни с одной из задач, и вот что из этого вышло. Ниже 10 фото уродливых туфель.

"Туфли с каблуком в виде жвачки", — thebayallday.

Фото © Reddit / thebayallday

Фото © Reddit / thebayallday

"Бронированные кроксы", — cricklecoux.

Фото © Reddit / cricklecoux

Фото © Reddit / cricklecoux

"Нашли эти туфли в секонд-хенде", — katefromthenorth.

Фото © Reddit / katefromthenorth

Фото © Reddit / katefromthenorth

"Моя работа по дизайну обуви для местного конкурса", — Lulu_Antichrist.

Фото © Reddit / Lulu_Antichrist

Фото © Reddit / Lulu_Antichrist

"Эти "гамбургерные" кроссовки", — Siansian010.

Фото © Reddit / Siansian010

Фото © Reddit / Siansian010

"Ботинки со всем необходимым для учёбы", — BoxBopChallenge.

Фото © Reddit / BoxBopChallenge

Фото © Reddit / BoxBopChallenge

"Ужасные крокодиловые туфли с глазами по бокам", — SnapCrackleMom.

Фото © Reddit / SnapCrackleMom

Фото © Reddit / SnapCrackleMom

"Худшие теннисные ботинки, которые можно себе представить", — ReaganAbe.

Фото © Reddit / ReaganAbe

Фото © Reddit / ReaganAbe

"Что не так с этими туфлями", — TheKeen1337.

Фото © Reddit / TheKeen1337

Фото © Reddit / TheKeen1337

"Беговые кроссовки... Для эльфов?!" shizzleforizzle.

Фото © Reddit / shizzleforizzle

Фото © Reddit / shizzleforizzle

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / cricklecoux, TheKeen1337

Сергей Трофимов
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