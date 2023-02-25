10 случаев, когда дизайнеры придумывали ужасные туфли, но исполнение получалось лучше идеи
Сделать красивый и пригодный для использования предмет одежды не так просто, как кажется. Герои подборки не справились ни с одной из задач, и вот что из этого вышло. Ниже 10 фото уродливых туфель.
"Туфли с каблуком в виде жвачки", — thebayallday.
Фото © Reddit / thebayallday
"Бронированные кроксы", — cricklecoux.
Фото © Reddit / cricklecoux
"Нашли эти туфли в секонд-хенде", — katefromthenorth.
Фото © Reddit / katefromthenorth
"Моя работа по дизайну обуви для местного конкурса", — Lulu_Antichrist.
Фото © Reddit / Lulu_Antichrist
"Эти "гамбургерные" кроссовки", — Siansian010.
Фото © Reddit / Siansian010
"Ботинки со всем необходимым для учёбы", — BoxBopChallenge.
Фото © Reddit / BoxBopChallenge
"Ужасные крокодиловые туфли с глазами по бокам", — SnapCrackleMom.
Фото © Reddit / SnapCrackleMom
"Худшие теннисные ботинки, которые можно себе представить", — ReaganAbe.
Фото © Reddit / ReaganAbe
"Что не так с этими туфлями", — TheKeen1337.
Фото © Reddit / TheKeen1337
"Беговые кроссовки... Для эльфов?!" — shizzleforizzle.
Фото © Reddit / shizzleforizzle
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Reddit / cricklecoux, TheKeen1337