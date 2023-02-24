6 советов психолога, как научить ребёнка финансовой грамотности

Детство — это такая замечательная пора, когда мир познаётся в игровой форме. В это время быстрее даётся изучение языков, освоение сложных материалов, финансовая грамотность здесь не исключение. Лайфхаками, как научить ребёнка грамотному обращению с деньгами, с Лайфом поделилась психолог Арина Кейро-Мороз.

1. Играйте с ребёнком в магазин

Первое, на чём следует сделать акцент, — это игра. Например, в магазин, где есть то, что мы продаём, и то, за что мы это покупаем. Таким образом в игровой форме происходит первое взаимодействие малыша с деньгами.

2. Купите ребёнку копилку

Детство — период фантазий, мечтаний. Все мы слышали фразу: "Мечтайте как дети", потому что маленькие девочки и мальчики умеют мечтать, как никто другой. Предложите ребёнку копить на мечту, активируя мотивацию. У чада сформируется понимание, что всё имеет свою стоимость, а труд должен быть оценён.

Если же детям всё даётся за просто так, в будущем это привносит незнание того, "чего же я хочу". То есть туманное представление о своей мечте, цели Арина Кейро-Мороз Психолог

3. Научите чадо планировать расходы

При общении с ребёнком не пренебрегайте финансовыми планами. Например, вы решили провести время вместе и выделяете для этого определённую сумму денег. Ориентируясь на неё, вашему чаду предстоит выбрать, как распределить расходы, чтобы хватило на всё, что он считает более важным. Этот метод хорошо развивает способность считать деньги и распоряжаться ими с умом.

4. Выделяйте карманные деньги

Карманные деньги учат ребёнка планированию бюджета. Фото © Shutterstock

Они учат детей планировать свой бюджет. Да, он маленький, но всё же их собственный. Расскажите ребёнку о правиле 10%, которые нужно откладывать от каждой суммы, выданной родителями. Это позволит сформировать чёткий навык на всю жизнь. Чадо будет знать, что деньги всегда нужно припасать, поэтому с ощущением, что их нет вовсе, попросту не столкнётся.

5. Фокус на то, что ребёнку действительно нужно

Не стоит покупать ребёнку что-то по первому требованию. Если он захочет дорогую безделушку, задайте вопрос, насколько эта игрушка ему действительно нужна. Таким образом формируется сила воли, терпение, осознание ценности вещи, которая не окажется вскоре в мусорном контейнере или просто будет пылиться на полке. Если же конкретная вещь действительно необходима чаду, она обретает ценность. Здесь формируется понимание вышеперечисленных умений и независимость от эмоциональных трат.

6. Баланс "брать и давать"

Также важно научить детей не только просить и брать, но и делиться. Это даст элементарные плюсы при правильном взращивании в ребёнке финансовой грамотности.