Девушки переспали с лучшими друзьями, и вот какой ужас происходил дальше

"Были лучшими друзьями восемь лет, а потом поняли, что у нас есть чувства друг к другу. Переспали и почти сразу же начали встречаться. Спустя полтора года у неё нашли рак груди. Не сомневаясь, мы тут же поженились. Поняли, что такое настоящая любовь. Она скончалась в декабре. Я скучаю по жене — своему лучшему другу", — tubzmcflubz76.

"Вот что случилось. После того как мы переспали, я влюбился в неё по уши. Отвечать взаимностью она не собиралась и вообще сказала, что это всё было ошибкой. Мы старались поддерживать дружеские отношения, но она отдалилась, а я начал сходить с ума. Потом она решила, что нам нужно прекратить видеться. Совсем", — Grin-Guy.

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"Я и мой лучший друг решили выпить в честь моего поступления в медуниверситет, и всё наше подавленное в течение восьми лет сексуальное напряжение вылилось в одну ночь. Но после того, как мы переспали, оба провели следующие три дня в панике. Я очень боялась, что потеряю лучшего друга из-за того, что мы перешли грань. Хоть секс и был невероятным, я не чувствовала себя так же безопасно и счастливо, как прежде. Я понимала, что всё это не стоило того и что ничто не может заменить дружбу и стабильность наших отношений... НО. Он спросил меня, не будет ли это слишком безумной идеей, если мы попробуем встречаться. Я подумала об этом и поняла, что я тоже чувствую к нему что-то большее. Мы отважились попробовать, и это было лучшее решение в моей жизни. Мы продолжаем встречаться, а я никогда не чувствовала себя счастливее, чем с ним рядом", — LexicalCat.

"Мы начали встречаться после того, как переспали. Я помогал ей на её родах, воспитывал чужого ребёнка как своего. Мы купили дом и стали жить вместе. Но спустя годы она стала изменять мне с коллегами. Однажды её двухлетняя дочь случайно выдала обман, поэтому я просто собрал вещи и ушёл. Сейчас она записывает тиктоки о том, какой я ужасный человек. Единственное, по чему я сейчас скучаю, — это ощущение, что я был отцом. <...> Я до сих пор каждый день скучаю по ребёнку. Вообще, всё это вылилось в большую психологическую травму", — Duhcisive.

"Переспали. Начали встречаться. Расстались. Снова сошлись. Поженились. Завели 5 детей. Попутешествовали по всему миру. И теперь, когда я умираю от рака на 4-й стадии, она рядом со мной, составляет мне компанию, заботится обо мне и да, даже занимается со мной сексом", — bakedlawyer.

"Мы были пьяны. Она сказала, что ей нужно лицо, на которое можно было бы сесть. Я сказал, что моё лицо для неё всегда доступно. Потом было очень неловко", — CherryManhattan.

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