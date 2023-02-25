Девушки переспали с лучшими друзьями, и вот какой ужас происходил дальше
Как там говорят, сексом дружбу не испортишь? Так вот, ещё как испортишь! Или нет?.. Собрали 10 историй, от которых глаза лезут на лоб, рассказанных реальными людьми.
"Были лучшими друзьями восемь лет, а потом поняли, что у нас есть чувства друг к другу. Переспали и почти сразу же начали встречаться. Спустя полтора года у неё нашли рак груди. Не сомневаясь, мы тут же поженились. Поняли, что такое настоящая любовь. Она скончалась в декабре.
Я скучаю по жене — своему лучшему другу", — tubzmcflubz76.
"Вот что случилось. После того как мы переспали, я влюбился в неё по уши. Отвечать взаимностью она не собиралась и вообще сказала, что это всё было ошибкой.
Мы старались поддерживать дружеские отношения, но она отдалилась, а я начал сходить с ума.
Потом она решила, что нам нужно прекратить видеться. Совсем", — Grin-Guy.
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"Я и мой лучший друг решили выпить в честь моего поступления в медуниверситет, и всё наше подавленное в течение восьми лет сексуальное напряжение вылилось в одну ночь. Но после того, как мы переспали, оба провели следующие три дня в панике.
Я очень боялась, что потеряю лучшего друга из-за того, что мы перешли грань. Хоть секс и был невероятным, я не чувствовала себя так же безопасно и счастливо, как прежде. Я понимала, что всё это не стоило того и что ничто не может заменить дружбу и стабильность наших отношений... НО.
Он спросил меня, не будет ли это слишком безумной идеей, если мы попробуем встречаться. Я подумала об этом и поняла, что я тоже чувствую к нему что-то большее. Мы отважились попробовать, и это было лучшее решение в моей жизни. Мы продолжаем встречаться, а я никогда не чувствовала себя счастливее, чем с ним рядом", — LexicalCat.
"Мы начали встречаться после того, как переспали. Я помогал ей на её родах, воспитывал чужого ребёнка как своего. Мы купили дом и стали жить вместе. Но спустя годы она стала изменять мне с коллегами. Однажды её двухлетняя дочь случайно выдала обман, поэтому я просто собрал вещи и ушёл. Сейчас она записывает тиктоки о том, какой я ужасный человек.
Единственное, по чему я сейчас скучаю, — это ощущение, что я был отцом. <...> Я до сих пор каждый день скучаю по ребёнку. Вообще, всё это вылилось в большую психологическую травму", — Duhcisive.
"Переспали. Начали встречаться. Расстались. Снова сошлись. Поженились. Завели 5 детей. Попутешествовали по всему миру.
И теперь, когда я умираю от рака на 4-й стадии, она рядом со мной, составляет мне компанию, заботится обо мне и да, даже занимается со мной сексом", — bakedlawyer.
"Мы были пьяны. Она сказала, что ей нужно лицо, на которое можно было бы сесть. Я сказал, что моё лицо для неё всегда доступно. Потом было очень неловко", — CherryManhattan.
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"После того как переспали, мы стали заниматься этим всё чаще и чаще. Даже когда у обоих появились парень/девушка. Но в итоге отношения с другими людьми вылились в нечто серьёзное, так что пришлось прекратить встречаться вовсе", — Snof1ake.
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