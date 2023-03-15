Эксперт рассказал, как проблемы из детства мешают человеку в зрелом возрасте

Проблемы взрослых людей чаще всего кроются в травмах из детства, которые могут провоцировать заниженную самооценку, страхи и недоверие к окружающим. Об этом рассказал бизнес-психолог и клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский.

Он отметил, что кроме понятия "внутренний ребёнок" есть ещё и "раненый ребёнок". По словам эксперта, эта часть личности держится на реакциях защитного характера, которые психика человека сформировала в первые годы жизни.

"Если ребёнок получил "ранение", то оно непременно проявится в виде заниженной самооценки, страхов, недоверия к окружающим и будет определять будущее. Например, ребёнок рисовал мир таким, каким его видел. Родители при этом высмеивали работы ребёнка, говоря, что художник из него никакой", — сказал психолог в беседе с "Газетой.ru".

Среди детских травм специалист выделил игнорирование обществом, гонение, ссоры, потерю близких людей, домашнее насилие и проблемы со здоровьем. По мере взросления трудности только усугубляются, человек может стать мнительным, у него возникает необходимость получать одобрение за поступки.

Самбурский добавил, что на ребёнка может негативно влиять сильный авторитет родителей. Часто они пытаются вырастить "успешных" людей, не учитывая мечты и цели детей. Но при этом не стоит забывать о том, что ребёнку нужно внимание, иначе во взрослом возрасте он не будет знать, что такое любовь и ласка, а также не будет способен проявлять чувства.