Психолог назвал 6 признаков, по которым можно вычислить ложь

Чтобы понять, врёт ли человек, нужно иметь накопленный опыт ситуаций. О том, как распознать ложь, в беседе с Лайфом рассказал психолог Евгений Идзиковский. Прежде всего специалист обратил внимание на неустойчивые взгляд и мимику.

"Человек, который лжёт, часто избегает прямого взгляда и может отводить глаза в сторону. Его мимика может быть неестественной или чрезмерно контролируемой", — отметил он.

Кроме того, врун часто не даёт прямые ответы на вопросы, которые ему задают, особенно если они связаны с ложью. В таком случае лжец может перевести разговор на другую тему. Если человек обманывает, то его заявления могут противоречить друг другу. Пытаясь скрыть правду, он также может часто использовать слова "не знаю" и "не помню". Лжеца могут выдать и некоторые невербальные сигналы: неосознанная демонстрация нервозности, дрожание рук или ног, покраснение лица и изменение голоса. О нечестности также может говорить отсутствие деталей в рассказе.

"Когда человек рассказывает ложь, он может не включать в свой рассказ детали, которые должны были бы быть там. С другой стороны, есть люди, у которых наблюдается прямо противоположное поведение — большое количество деталей, они их выдумывают, чтобы рассказ показался более правдоподобным", — заключил Идзиковский.