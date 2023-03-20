Психолог перечислила простые методы борьбы с весенней депрессией

Чтобы не стать жертвой весенней депрессии, необходимо радовать и хвалить себя, а также проявлять физическую активность. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта ГУУ Татьяна Борисова.

По её словам, для депрессии характерны сниженная самооценка, потеря интереса к жизни, а также неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость, расстройства сна и аппетита.

"Депрессивные состояния, как правило, характеризуются так называемой депрессивной триадой: снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью", — сказала она.

Для поднятия настроения эксперт посоветовала концентрироваться на "внутренних опорах", которые помогают оставаться собой даже в сложных ситуациях. Это могут быть как высокие духовные ценности, так и маленькие радости — к примеру, шоколадка перед сном.

"Хотите поваляться в постели с любимой книгой — не отказывайте себе в этом! Сходите в бассейн или аквапарк, позвольте себе сеанс расслабляющего массажа. Выбирать вам. Самое главное — порадуйте себя", — отметила специалист.

Также психолог посоветовала выработать привычку регулярно хвалить себя. К примеру, можно поставить будильник на удобное время и говорить приятные слова за любые, даже незначительные достижения.

А вот с двигательной заторможенностью позволит справиться физическая активность. Если нет времени на занятия в зале, поможет даже поход на нужный этаж без лифта или небольшая прогулка до дома пешком, быстрым шагом.

"Если вы и без того занимаетесь спортом, смените активность, попробуйте что-то новое. Смена вида физической нагрузки творит чудеса. Занимались йогой? А попробуйте-ка занятия фехтованием, к примеру. Уверяю вас, нагрузка на мышцы будет такая, что вам станет не до депрессии", — сказала эксперт.