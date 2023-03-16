Россиянок предупредили об опасности стресса из-за его влияния на сердце и сосуды

Депрессия может стать причиной патологий сердца, кровеносных сосудов и метаболической системы. Об этом говорится в статье Российского кардиологического журнала со ссылкой на учёных Тюменского медицинского университета.

Чувство тревоги или депрессивное состояние способны надолго ухудшить качество жизни человека и даже привести к нетрудоспособности. ВОЗ отмечает, что почти половина населения планеты как минимум раз в жизни страдала от подобного недуга. Теперь тюменские исследователи установили чёткую связь между стрессом у женщин и рядом заболеваний.

"Метаболический синдром предполагает нарушение жирового и углеводного обмена и резкое увеличение массы тела, а снижение контроля артериальной гипертонии затрудняет борьбу с её острыми проявлениями. Пациенты с депрессией чаще имеют высокое давление, повышенный уровень липидов и ожирение", — поделился профессор кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского медицинского университета Алексей Ефанов.

Теперь у больных с гипертонией будет целесообразно проводить изучение психического состояния. Профессор подчеркнул, что у мужчин аналогичная взаимосвязь не обнаружена, что также поможет в клинической практике. Что интересно, гипертоники быстрее идут на поправку, если у них нет тревожности и стресса.

Также специалисты выяснили, что депрессия реже встречается у молодых людей, у лиц с образованием выше среднего и проживающих в сёлах и деревнях. В ходе эксперимента было обследовано 1658 россиян в возрасте от 25 до 64 лет. Теперь учёные хотят изучить влияние стресса на организм человека в долгосрочной перспективе.