Пять причин депрессии в конце зимы и простые способы её побороть

На стыке зимы и весны люди часто жалуются на развитие депрессии — сезонного аффективного расстройства. По словам медицинского психолога, ведущего специалиста сети клиник "Семейная" Владимира Белова, данное состояние является нормальным и развивается из-за сочетания психологических, биологических и физических причин.

Он назвал основными факторами возникновения хандры короткий световой день, пасмурное небо, недостаток солнечного света, авитаминоз и стресс. Также провокаторами могут выступить малоподвижный образ жизни, нарушение режима труда, отдыха и несоблюдение гигиены сна. Причём у расстройства есть ряд характерных признаков.

"Человек жалуется на плохое настроение, частичную или полную утрату интересов и удовольствия от жизни и деятельности, отсутствие энергии на физическом уровне. Иногда даже при незначительном усилии наступает утомление. Есть и другие симптомы, например, ухудшается память, появляются сложности с концентрацией внимания, снижаются самооценка и уверенность в себе. Могут появиться мысли о селфхарме или суициде, развивается бессонница", — рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

Одним из действенных методов борьбы с депрессией является светотерапия. Для неё достаточно купить специальную лампу, излучающую свет яркостью 10 тысяч люкс, и включать её по утрам на 20−30 минут. Также облегчат состояние частые прогулки, физическая активность, отказ от сладкого, жирного, острого, алкоголя, а также добавление в рацион сложных углеводов, овощей и фруктов красного цвета и витаминов (особенно С, А и D).

В такой период важно не замыкаться в себе, добавил специалист. Если же вышеописанные советы не помогут, необходимо обратиться к специалисту.