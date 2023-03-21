В России наступила астрономическая весна

21 марта — день весеннего равноденствия, когда в Северное полушарие, а значит и в Россию, приходит астрономическая весна. Сегодня день равен ночи по длительности, а с завтрашнего дня будет становиться всё продолжительнее.

Уже к концу марта продолжительность светлого времени суток в Северном полушарии превысит ночную более чем на час. А до конца апреля световой день вырастет до 15 часов 10 минут в сутки.

"21 марта 2023 года в 00 часов 24 минуты по московскому времени наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень", — сообщает Московский планетарий.