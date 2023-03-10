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10 марта, 07:46

NASA посоветовало американцам не строить планы на День святого Валентина 2046 года

NASA обнаружило опасный астероид, который может столкнуться с Землёй в 2046 году

Координационное бюро планетарной обороны NASA обнаружило астероид, который может столкнуться с Землёй через 23 года — 14 февраля 2026-го. По их оценке, небесное тело имеет размер, сравнимый с Пизанской башней, — 57 метров.

Астрономы Жорж Аттард и Ален Мори, которые нашли астероид, дали ему название 2023 DW. Стоит учесть, что вероятность столкновения 2023 DW с Землёй невелика — примерно 1 к 600, то есть 0,17%.

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Ранее сообщалось, что в ближайшее время с Землёй сблизится крупный астероид — до расстояния 4,6 миллиона километров. Уточнить траекторию его движения и степень опасности для планеты позволит высокоточное определение местонахождения небесных тел и векторов их скоростей.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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