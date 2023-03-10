NASA посоветовало американцам не строить планы на День святого Валентина 2046 года

Координационное бюро планетарной обороны NASA обнаружило астероид, который может столкнуться с Землёй через 23 года — 14 февраля 2026-го. По их оценке, небесное тело имеет размер, сравнимый с Пизанской башней, — 57 метров.

Астрономы Жорж Аттард и Ален Мори, которые нашли астероид, дали ему название 2023 DW. Стоит учесть, что вероятность столкновения 2023 DW с Землёй невелика — примерно 1 к 600, то есть 0,17%.