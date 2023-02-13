Жителей Земли предупредили о сближении планеты с крупным астероидом

В ближайшее время с Землёй сблизится крупный астероид — до расстояния в 4,6 миллиона километров. Об этом рассказали в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук.

"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 м) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землёй до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/с", — сообщили в институте.

Уточнить траекторию движения астероида и степень его опасности для Земли позволит высокоточное определение местонахождения небесных тел и векторов их скоростей.