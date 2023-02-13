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13 февраля, 16:46

Жителей Земли предупредили о сближении планеты с крупным астероидом

С Землёй 16 февраля сблизится крупный астероид

<p>Приближающийся к Земле астероид. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kiam_ison_network" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KIAM &amp; ISON</a></p>

Приближающийся к Земле астероид. Обложка © Telegram / KIAM & ISON

В ближайшее время с Землёй сблизится крупный астероид — до расстояния в 4,6 миллиона километров. Об этом рассказали в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук.

"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 м) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землёй до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/с", — сообщили в институте.

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Уточнить траекторию движения астероида и степень его опасности для Земли позволит высокоточное определение местонахождения небесных тел и векторов их скоростей.

Ранее астроном рассказал Лайфу о том, что заставляет астероид Апофис постоянно менять свою орбиту и какие небесные тела страшнее любого астероида.

Илья Суриков
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