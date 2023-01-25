Прилетит, откуда не ждали: Астрономы выяснили, что не так с самым опасным астероидом Астроном рассказал Лайфу, что заставляет Апофис постоянно менять свою орбиту и какие небесные тела гораздо страшнее любого астероида. 24 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Когда упадёт астероид Апофис

Этот астероид имеет в диаметре около трёх сотен метров. При падении подобная глыба означает катастрофу как минимум континентального масштаба, и её последствия в той или иной степени почувствуют по всему миру.

Если это упадёт, не дай Бог, на какой-то густонаселённый район, то это миллионы жертв, поэтому об этом нужно думать. Я не призываю к паническим настроениям, но я думаю, что нужно здраво это оценивать Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Апофис вращается вокруг Солнца. В самой дальней точке своей орбиты (в афелии) он достигает главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером, а в самой ближней (в перигелии) пересекает орбиту Земли. Такие околоземные астероиды, которые подлетают к нам как бы снаружи, со стороны внешней части Солнечной системы, называют аполлонами. Бывает так, что они вращаются в основном в её внутренней части, то есть ближе к Венере, — такие относят к группе атонов. Оба наименования — в честь самых первых обнаруженных учёными подобных объектов.

Апофис делает полный оборот вокруг Солнца за 324 дня, но далеко не каждый раз в момент пересечения орбиты нашей планеты она оказывается поблизости. Следующее сближение астероида с Землёй будет в 2029 году, он, по расчётам, пролетит на расстоянии примерно 36–38 тысяч километров от нас. На самом деле это та высота, на которой летают геостационарные спутники. Тем не менее, как уверяют астрономы, пока что это безопасно.

В 2029 году столкновение исключено, в 2036 году тоже исключено, а дальше будем смотреть Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Почему астероид меняет траекторию

Как объяснил Лайфу астроном Леонид Еленин, в Солнечной системе (да и вообще во Вселенной) ничто не летает по раз и навсегда проложенным "трамвайным рельсам", то есть орбиты абсолютно всех объектов меняются постоянно, просто это не всегда заметно и не всегда имеет значение. Поскольку астероиды по размерам сравнительно невелики, их траектории сдвигаются довольно сильно, а если они околоземные, то для людей это может иметь значение.

Что меняет орбиту астероида? Во-первых, гравитация крупных небесных тел, в окрестностях которых он летает. В данном случае — Марса и Земли. А во-вторых, понемногу это делает давление солнечного излучения — так называемый эффект Ярковского. Хотя всё это поддаётся вычислению, приходится всё время сохранять бдительность и делать перерасчёты при каждом приближении астероида.

Это некий дамоклов меч над нами, и я думаю, что рано или поздно человечество дойдёт до того, что нужно его всё-таки отвести, чтобы он полетел своей дорогой и не угрожал нам в будущем Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Напомним, в окрестностях Земли насчитывается порядка двух тысяч потенциально опасных астероидов. Потенциально опасные — это такие, которые в диаметре не менее 100 метров и подлетают к Земле на семь с половиной миллионов километров или ближе. Это не означает, что они в любой момент могут упасть, объясняет астроном Леонид Еленин, но когда-нибудь их орбиты могут измениться настолько, что возникнет реальная опасность падения.

Что в космосе опаснее астероидов

Кометы. Дело в том, что астероиды вращаются вокруг Солнца в той же плоскости, что и планеты — в плоскости эклиптики. Это значит, что их нужно отслеживать вдоль одной и той же не очень широкой полосы на небесной сфере. То есть астрономы знают, где именно высматривать астероидную опасность.

Меж тем кометы могут прилетать не только из этой плоскости, но и из так называемого облака Оорта — гипотетической сферы из бесчисленного множества каменно-ледяных глыб, которая, по представлениям учёных, окружает Солнечную систему на расстоянии примерно одного светового года от нашего светила и является нескончаемым источником долгопериодических комет (таких комет, которые делают один оборот за тысячи и тысячи лет).

Это означает, что какая-нибудь многокилометровая глыба может в любой момент явиться из абсолютно любой части неба — и мы о ней не будем иметь ни малейшего понятия до тех самых пор, пока она не окажется уже достаточно близко.

Вопрос не в том, откроют ли такую опасную комету. Безусловно, когда-нибудь её обнаружат. Вопрос, когда это случится Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Планетарная оборона

По словам астронома, возможные методы предотвращения падения астероидов и комет в целом делятся на две категории: грубая сила и мягкая сила. Выбор зависит от объекта, с которым человечество может иметь дело. Если это достаточно известное и хорошо отслеживаемое небесное тело вроде Апофиса, то против него стоит использовать мягкую силу: с помощью некоторых манипуляций постепенно, понемногу уводить с внушающей тревогу орбиты.

Например, использовать "гравитационный тягач" — запустить к астероиду достаточно массивный космический аппарат, который своим притяжением будет мало-помалу влиять на его орбиту. Или покрыть астероид светоотражающим слоем, то есть пустить в ход упомянутый выше эффект давления солнечных лучей. Наконец, посадить на поверхность глыбы аппарат с двигателями, которые будут хоть и слабо, но "толкать" её в нужную сторону и таким образом опять же уводить от опасности столкновения с Землёй.

Фото © Shutterstock

Главный минус всех этих технологий — на всё это нужны долгие годы. Меж тем в случае внезапного обнаружения совершенно нового, неизвестного науке многокилометрового объекта у человечества будет в распоряжении максимум полгода или около того, заверил Леонид Еленин. И тогда можно будет только пытаться применить грубую силу.

Недавно состоялся эксперимент DART: космический аппарат целенаправленно врезался и разбился о небольшой астероид — и это довольно заметно повлияло на движение последнего. Есть проекты "обстрела" более крупного тела очередью из десятка тяжёлых кораблей или ракетных ступеней. Но одной только силы удара абсолютно не хватит на отклонение астероида, грозящего глобальной катастрофой, твёрдо убеждён астроном.

Скорее всего, это будет кинетический ударник, на борту которого будет какое-то взрывчатое вещество, какая-то бомба находиться Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Но это тоже довольно сомнительный способ. Как объяснил учёный, при разрыве бомбы или нескольких бомб на поверхности астероида он разрушится на много частей разных размеров, и внушительная часть этой "шрапнели" понесётся в сторону Земли. Впрочем, теоретически есть шанс сделать так, чтобы "шрапнель" оказалась очень мелкой и неопасной.

Максимальной эффективности мы добьёмся, если взорвём этот астероид в его центре, в центре масс этого астероида. Если мы сможем заглубиться, но не на метры, а максимально близко к центру данного объекта. В таком случае вполне возможно полное разрушение объекта Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Это означает, что при обнаружении летящей к Земле, скажем, пятикилометровой кометы нужно будет немедленно отправлять к ней аппарат с мощной бурильной установкой и атомной бомбой, которую предстоит опустить в недра астероида и подорвать. Прямо сейчас человечество совершенно не способно справиться с такой задачей за жалкие несколько месяцев.

Есть также идея с помощью двигателей "пригнать" к окрестностям Земли какой-нибудь сравнительно небольшой астероид (метров десять в диаметре) и заставить его вращаться на удобной орбите, чтобы при появлении огромной глыбы перенаправить его к ней в качестве снаряда. Опять же, чтобы это реализовать, нужно целенаправленно потратить на это много лет и очень много денег.

Реально планетарной защитой мы начнём заниматься после какого-то серьёзного грома. Пока Вселенная нам по носу серьёзно не ударит, ничего мы не сделаем Леонид Еленин Астроном, открыватель 6 комет и 125 астероидов

Авторы Адель Романенкова