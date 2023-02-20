В NASA заявили о падении осколка метеорита весом около 500 кг в Южном Техасе
Небесное тело весом около 500 килограммов упало 16 февраля вблизи города Мак-Аллен на юге Техаса. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В Техасе упал осколок метеорита весом около 500 кг © Fox News
По данным NASA, упала часть метеорита, который раскололся при прохождении слоёв земной атмосферы. В агентстве уточнили, что подобные тела, как правило, не представляют опасность для населения, поскольку быстро остывают.
"Хотя метеориты, как правило, сталкиваются с земной атмосферой на высокой скорости, они замедляются при движении через атмосферу, разбиваясь на мелкие осколки, прежде чем упасть на Землю", — заявили в NASA.
Как рассказывал Лайф, ранее исследователи из Нижнего Новгорода заявили, что якобы раскрыли тайну Тунгусского метеорита, над которой наука бьётся с 1908 года.
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