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20 февраля, 20:03

В NASA заявили о падении осколка метеорита весом около 500 кг в Южном Техасе

Небесное тело весом около 500 килограммов упало 16 февраля вблизи города Мак-Аллен на юге Техаса. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В Техасе упал осколок метеорита весом около 500 кг © Fox News

По данным NASA, упала часть метеорита, который раскололся при прохождении слоёв земной атмосферы. В агентстве уточнили, что подобные тела, как правило, не представляют опасность для населения, поскольку быстро остывают.

"Хотя метеориты, как правило, сталкиваются с земной атмосферой на высокой скорости, они замедляются при движении через атмосферу, разбиваясь на мелкие осколки, прежде чем упасть на Землю", заявили в NASA.

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Как рассказывал Лайф, ранее исследователи из Нижнего Новгорода заявили, что якобы раскрыли тайну Тунгусского метеорита, над которой наука бьётся с 1908 года.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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